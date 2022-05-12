Новый монарх Британии: мы собрали интересные факты из жизни королевы Елизаветы II и её престолонаследника принца Чарльза

В Великобритании начались исторические перемены — меняется верхушка монархии. Королева Елизавета II передала свои полномочия ее старшему 73-летнему сыну Чарльзу. Известно, что у Елизаветы II возникли проблемы со здоровьем.

По этому случаю мы подготовили несколько интересных фактов о британской монархии и расскажем, почему Англии так важно соблюдать привычный способ наследования престола.

Елизавета II: 70 лет на престоле

Королева Елизавета II первая за всю монаршую историю правления, кто так долго находится у власти. Во время Второй мировой войны тогдашняя принцесса Елизавета всячески помогала фронту и нуждающимся: шила одежду, предоставляла средства на покупку сигарет для военных, посещала развлекательные программы для эвакуированных детей.

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В 1945 году принцесса поступила во Вспомогательную территориальную службу, где прошла курсы самообороны для женщин.

Она была старшей из дочерей Георга VI, и после его смерти переняла престол в возрасте 25 лет.

Интересные факты из жизни Елизаветы II

Королева празднует день рождения дважды в год — весной и летом.

Любимая порода собак правительницы — корги.



Для того чтобы сшить свадебное платье, принцесса Елизавета использовала купоны, изданные в годы Второй мировой войны.

Из общего числа писем поклонников королева выбирает несколько и отвечает на них сама.

Елизавета II любит пить джин перед ланчем, в обед — вино, а вечером — мартини или шампанское.

Королева никогда не повышает тон разговора — её ярость всегда выражена улыбкой.

У Елизаветы II нет паспорта.

Престолонаследование — феномен Великобритании

Британская королева считается одним из самых влиятельных политиков. По мнению ее подданных, сохранение монархии вопреки множеству трудных периодов для государства — это заслуга Елизаветы. Поэтому её любят и уважают не только в родной стране, но и во всем мире.

Правило престолонаследия совершается по образцу Акта о престолонаследии от 1701 года, с изменениями от 2011 года. Порядок совершается по шведскому образцу системы престолонаследия, то есть престол передается по нисходящей линии вне зависимости от пола.

Иными словами, на престол может сесть старший сын правителя или старшая дочь. По таким правилам британская монархическая власть существует уже три столетия.

В 21-м веке королевские прерогативы все еще играют значительную роль в жизни государства.

Только монарх имеет право объявлять войну и подписывать мировые соглашения. К тому же, не только от имени Великобритании, но и от имени других стран, признающих над собой британскую корону — это, например, Канада и Австралия.

Также монарх после всеобщего голосования назначает премьер-министра. По традиции, на этот пост утверждается глава победившей на выборах партии. Однако законодательством не запрещается монарху поступить иначе, поэтому он может поставить во главе правительства любого другого человека.

Большинство прерогатив на практике реализуется министрами. Например, власти регулируют гражданскую службу и выдают паспорта.

Некоторые прерогативы выполняются монархом номинально, по совету премьер-министра и Кабинета. Пример полномочий — право распускать парламент.

Однако, согласно парламентскому отчету, Корона не может вводить новые прерогативы.



Для самих британцев такие устоявшиеся нормы монаршей ветви привычны, более того — именно в такой стабильности они видят причину сильной позиции на мировой арене.

Что известно о принце Уэльском, Чарльзе

Наверное, одна из самых трагических историй любви связана с личностью принца Чарльза. В 1981 году он женился на Диане Спенсер, ставшей матерью двух их сыновей — Уильяма и Гарри. Брак распался в 1992 году.

Принц Чарльз является старейшим и старшим наследником престола в истории Великобритании. Передача королевских полномочий в руки Чарльза началась ещё несколько лет назад. Это объяснялось довольно просто и прагматично: чтобы для страны смерть королевы не стала шоком и кризисом, престолонаследник должен быть подготовлен.

73-летний принц Чарльз уже неоднократно посещал важные монаршие мероприятия вместо своей матери.

Как и отведено монаршему титулу, он занимается благотворительностью: Чарльз основал The Prince’s Trust в 1976 году, спонсирует The Prince’s Charities и является патроном, президентом и членом более 400 других благотворительных организаций.

Интересные факты о будущем монархе стран Короны

Его считают успешным художником: принц имеет талант к рисованию, пишет картины акварелью.

Чарльз занимается органическим садоводством и признался однажды, что считает полезным для растений разговаривать с ними.

Принц Чарльз не любит кошек.

В 1980 году Чарльз опубликовал книгу для детей Старик из Лохнагара, которую написал для своих младших братьев Эдварда и Эндрю.

Как эколог, он повышает осведомленность об органическом сельском хозяйстве и изменении климата, что принесло ему награды и признание экологических групп.

Его поддержка альтернативной медицины, включая гомеопатию, была раскритикована некоторыми специалистами из медицинского сообщества.

Его взгляды на роль архитектуры в обществе и сохранении исторических построек получили значительное внимание со стороны британских архитекторов и критиков дизайна. С 1993 года Чарльз работает над созданием Паундбери, экспериментального нового города, основанного в соответствии с его архитектурными принципами.

Кстати, вся монаршая семья поддерживает Украину. Недавно в Гааге прошли Игры непокоренных, основателями которых является принц Гарри. Гарри и Меган поддержали Украину и сборную на открытии Invictus Games.

Главное фото: Getty Images / Depositphotos