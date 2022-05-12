Новый монарх Британии: мы собрали интересные факты из жизни королевы Елизаветы II и её престолонаследника принца Чарльза

В Великобритании начались исторические перемены — меняется верхушка монархии. Королева Елизавета II передала свои полномочия ее старшему 73-летнему сыну Чарльзу. Известно, что у Елизаветы II возникли проблемы со здоровьем.
По этому случаю мы подготовили несколько интересных фактов о британской монархии и расскажем, почему Англии так важно соблюдать привычный способ наследования престола.
Королева Елизавета II первая за всю монаршую историю правления, кто так долго находится у власти. Во время Второй мировой войны тогдашняя принцесса Елизавета всячески помогала фронту и нуждающимся: шила одежду, предоставляла средства на покупку сигарет для военных, посещала развлекательные программы для эвакуированных детей.
В 1945 году принцесса поступила во Вспомогательную территориальную службу, где прошла курсы самообороны для женщин.
Она была старшей из дочерей Георга VI, и после его смерти переняла престол в возрасте 25 лет.
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Британская королева считается одним из самых влиятельных политиков. По мнению ее подданных, сохранение монархии вопреки множеству трудных периодов для государства — это заслуга Елизаветы. Поэтому её любят и уважают не только в родной стране, но и во всем мире.
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Правило престолонаследия совершается по образцу Акта о престолонаследии от 1701 года, с изменениями от 2011 года. Порядок совершается по шведскому образцу системы престолонаследия, то есть престол передается по нисходящей линии вне зависимости от пола.
Иными словами, на престол может сесть старший сын правителя или старшая дочь. По таким правилам британская монархическая власть существует уже три столетия.
В 21-м веке королевские прерогативы все еще играют значительную роль в жизни государства.
Для самих британцев такие устоявшиеся нормы монаршей ветви привычны, более того — именно в такой стабильности они видят причину сильной позиции на мировой арене.
Наверное, одна из самых трагических историй любви связана с личностью принца Чарльза. В 1981 году он женился на Диане Спенсер, ставшей матерью двух их сыновей — Уильяма и Гарри. Брак распался в 1992 году.
Принц Чарльз является старейшим и старшим наследником престола в истории Великобритании. Передача королевских полномочий в руки Чарльза началась ещё несколько лет назад. Это объяснялось довольно просто и прагматично: чтобы для страны смерть королевы не стала шоком и кризисом, престолонаследник должен быть подготовлен.
73-летний принц Чарльз уже неоднократно посещал важные монаршие мероприятия вместо своей матери.
Как и отведено монаршему титулу, он занимается благотворительностью: Чарльз основал The Prince’s Trust в 1976 году, спонсирует The Prince’s Charities и является патроном, президентом и членом более 400 других благотворительных организаций.
Кстати, вся монаршая семья поддерживает Украину. Недавно в Гааге прошли Игры непокоренных, основателями которых является принц Гарри. Гарри и Меган поддержали Украину и сборную на открытии Invictus Games.
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