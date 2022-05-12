Новый монарх Британии: мы собрали интересные факты из жизни королевы Елизаветы II и её престолонаследника принца Чарльза

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 12 мая 2022, 22:00
Королева Елизавета II передала свои полномочия принцу Чарльзу
Фото: Unsplash, Instagram, Depositphotos, Getty Images

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