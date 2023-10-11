Положи конец сомнениям: стоит ли прогревать дизельный двигатель перед поездкой

Есть несколько тем, которые всегда вызывают споры между людьми: политика, религия, и стоит ли прогревать дизельный двигатель, прежде чем выезжать.

Некоторые водители убеждены, что прогрев дизельного двигателя лишь понапрасну тратит топливо, а другие, напротив: считают, что без нескольких минут прогрева выезжать на автомобиле и вовсе нельзя — хоть это и не очень экологично.

Нужно ли прогревать дизельный двигатель, как правильно это делать и для чего, мы расскажем тебе дальше.

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Нужно ли прогревать дизельный двигатель

Чтобы ответить на этот вопрос, стоит получить ответы на три других: опираясь на несколько основных аспектов, ты сможешь самостоятельно решить, стоит ли прогревать мотор твоего автомобиля.

Во-первых, все зависит от типа двигателя: дизельный он или бензиновый. Также обрати внимание, какой тип впрыска используется — карбюратор, моноинжектор или распределенный впрыск.

Важно ещё знать, какая система подачи топлива используется — обычная или Common rail.

Эксперты говорят: прогревать необходимо и бензиновые, и дизельные двигатели. Если с первыми все и так понятно: автомобильная смазка на холоде густеет, поэтому медленнее проходит каналами и фильтром, — то для чего прогревать дизельные двигатели понимают не все.

Высокие обороты и большая нагрузка на холодный двигатель повредят и дизельному типу: прогреть автомобиль перед поездкой точно не будет лишним.

Сколько времени нужно прогревать двигатель

Это также индивидуальный вопрос, ведь все зависит от автомобиля, температуры снаружи и двигателя.

Однако есть альтернативные значения для обоих типов двигателей:

от 0ºС до -7 градусов — прогревай двигатель одну-две минуты;

от -7ºС до -20 градусов — нужно прогревать автомобиль не менее трех-пяти минут;

-20ºС и ниже — не менее семи минут.

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