Выпить, чтобы быстрее вылечиться? Нужны ли антибиотики при красном горле и белом налете на миндалинах — объясняет педиатр

Красное горло и белый налет на миндалинах могут быть признаком большого количества заболеваний у ребенка. Но всегда ли при таких симптомах надо лечиться антибиотиками?

Об этом рассказала педиатр Лидия Бабич на своей странице в Instagram.

В каких случаях нужно принимать антибиотики ребенку

Красное горло и белый налет на миндалинах у ребенка могут быть при вирусной инфекции. При этом, заболевание сопровождается насморком, невысокой температурой и горло не болит.

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Поэтому, если врач установил, что возбудителем болезни является вирус — антибиотики не помогут.

Острый бактериальный стрептококковый тонзиллит

Другое дело — бактериальные заболевания.

Острый стрептококковый тонзиллит случается довольно часто. В группе риска находятся дети в возрасте от 3 до 15 лет.

Симптомы, которые могут свидетельствовать о наличии данной инфекции в организме ребенка:

Боль в горле.

Отсутствие насморка.

Температура 38.0 ° C и выше.

C и выше. Увеличенные лимфоузлы на шее и под нижней челюстью.

Для облегчения диагностики версию можно подтвердить экспресс-тестом на стрептококк. Делается он методом взятия мазка из горла. Ответ получаешь через несколько минут.

Если стрептококк-тест положительный — это повод назначить антибиотик сразу. И уже не нужны анализы крови или бактериальный посев из горла и ждать 5 дней, — отмечает педиатр.

И добавляет, стрептококковая инфекция может дать осложнения на почки, сердце, суставы. Поэтому, если это действительно нужно, курс антибактериальной терапии должен длиться 10 дней.

Однако, редакция Вікна-новости предупреждает: ни в коем случае нельзя принимать антибиотики, если их не назначил врач. Такое самолечение может быть опасно для здоровья.

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