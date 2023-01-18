Здоровье и красота

Выпить, чтобы быстрее вылечиться? Нужны ли антибиотики при красном горле и белом налете на миндалинах — объясняет педиатр

Диана Просяник, практикант сайта 18 января 2023, 09:00
Красное горло
Фото: Pexels

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