Выпить, чтобы быстрее вылечиться? Нужны ли антибиотики при красном горле и белом налете на миндалинах — объясняет педиатр

Красное горло и белый налет на миндалинах могут быть признаком большого количества заболеваний у ребенка. Но всегда ли при таких симптомах надо лечиться антибиотиками?
Об этом рассказала педиатр Лидия Бабич на своей странице в Instagram.
Красное горло и белый налет на миндалинах у ребенка могут быть при вирусной инфекции. При этом, заболевание сопровождается насморком, невысокой температурой и горло не болит.
Поэтому, если врач установил, что возбудителем болезни является вирус — антибиотики не помогут.
Поэтому, если врач установил, что возбудителем болезни является вирус — антибиотики не помогут.
Другое дело — бактериальные заболевания.
Острый стрептококковый тонзиллит случается довольно часто. В группе риска находятся дети в возрасте от 3 до 15 лет.
Симптомы, которые могут свидетельствовать о наличии данной инфекции в организме ребенка:
Для облегчения диагностики версию можно подтвердить экспресс-тестом на стрептококк. Делается он методом взятия мазка из горла. Ответ получаешь через несколько минут.
Если стрептококк-тест положительный — это повод назначить антибиотик сразу. И уже не нужны анализы крови или бактериальный посев из горла и ждать 5 дней, — отмечает педиатр.
Если стрептококк-тест положительный — это повод назначить антибиотик сразу. И уже не нужны анализы крови или бактериальный посев из горла и ждать 5 дней, — отмечает педиатр.
И добавляет, стрептококковая инфекция может дать осложнения на почки, сердце, суставы. Поэтому, если это действительно нужно, курс антибактериальной терапии должен длиться 10 дней.
Однако, редакция Вікна-новости предупреждает: ни в коем случае нельзя принимать антибиотики, если их не назначил врач. Такое самолечение может быть опасно для здоровья.
Однако, редакция Вікна-новости предупреждает: ни в коем случае нельзя принимать антибиотики, если их не назначил врач. Такое самолечение может быть опасно для здоровья.
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