Облепиха на зиму: как заморозить и засушить в домашних условиях

Чаще всего сезон облепихи начинается в августе. Длится он до поздней осени, почти до первых заморозков. Облепиха на зиму — хорошая витаминная добавка для иммунитета и общего здоровья.
Поэтому заготовить ее в домашних условиях — простой и хороший способ для оздоровления зимой. Облепиха на зиму: как заморозить и засушить плоды дома — читай в материале.
В первую очередь плоды облепихи перебери, удали мусор. Вымытые плоды суши на плоской поверхности в сухом помещении, которое проветривается, или в электросушилках.
Часто вместе с ягодами сушат веточки и листья, они также содержат много полезного.
Часто вместе с ягодами сушат веточки и листья, они также содержат много полезного.
Храни сырье в тканевых мешочках, лучше всего из натуральной ткани: она хорошо вентилируется.
Для сушки в первую очередь выложи ягоды облепихи в сушилку для фруктов и овощей, либо суши в духовке. Далее придерживайся пошаговой инструкции:
Для заготовки на зиму облепиху хорошо промывают в дуршлаге и выкладывают на двухслойное бумажное полотенце, чтобы полностью обсушилось.
Для замораживания целых ягод бери небольшие герметичные пакеты размером 20 на 30. Чем реже ты будешь доставать пакет из морозилки и открывать его, тем лучше и дольше облепиха сохранится.
Облепиху с сахаром называют классическим рецептом заготовки на зиму. Оба ингредиента берут в равных количествах: на 2 кг плодов столько же сахара.
Ягоды предварительно помой и суши, затем оба компонента перемалывай мясорубкой или блендером в однородную смесь. Готовую массу ложи в стерильные банки, закрывая пергаментом.
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