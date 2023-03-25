Урожаю не будет края. Когда нужно обрезать черешню весной и как это правильно сделать

Забота за собственным садом — действительно кропотливая работа и самый настоящий вызов. Для того чтобы все растения не только цвели и пахли, но и давали хороший урожай, необходимо запастись терпением и быть готовыми учиться новому.

А когда вся природа напоминает, что скоро теплый период года и близится то время, когда можно есть любимые ягоды и фрукты, то находишь силы на работу в саду. Особенно если нужно заняться обрезкой черешни.

Когда обрезать черешню весной

Оптимальное время для обрезки черешни — с середины марта до начала апреля. Следует успеть до того, как в дереве начнут активно двигаться соки и появляться почки.

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Можно также ориентироваться на крону. Если она разрослась, можно обрезать дерево. Кроме того, можно попытаться ориентироваться на лунный календарь садовода и огородника.

Зачем обрезать черешню весной

Дерево черешни довольно быстро разрастается, а плоды появляются именно на новых веточках. Поэтому их рост таким образом нужно направлять.

Кроме того, обрезать черешню нужно еще и для того, чтобы избавиться от поврежденных и отмерзших веточек.

Как обрезать черешню весной

Если дерево совсем молодое и ему один год, тогда следует сосредоточиться на формировании удобной для ухода кроной и укоротить центральный ствол. На втором году нужно формировать нижний ярус ветвей, которые должны быть около 30 сантиметров друг от друга. Их можно укоротить всего на 20 сантиметров.

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Однако если на дереве появилось не так много новых веток, то старые следует подрезать всего на одну почку, чтобы началось разветвление.

Что же касается саженцев, то если их рост меньше 70 сантиметров, то лучше их пока не трогать.

Но существует общая схема обрезки черешни. Сначала нужно укоротить прошлогодние плодоносящие побеги перед первой боковой веточкой. Ствол лучше очищать от новых веточек, произрастающих на высоте до 80 сантиметров от земли. А дальше можно обрезать отмерзшие и поврежденные ветки, а также ровнять верхушку.

В общем нужно, чтобы черешня не была выше 3,5 метров. Такой высоты она достигает на около пятом году жизни. В это время она и начинает приносить больше плодов.

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