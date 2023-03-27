Цветением наполнится весь сад: когда нужно обрезать гортензию весной и как правильно это сделать

Очаровательная красавица, что своим цветом может конкурировать с королевой цветов розой. Она завоевывает все больше поклонников. Поэтому с наступлением тепла возникает вопрос, когда нужно обрезать гортензию весной и как правильно это сделать.

Когда нужно обрезать гортензию весной

Рекомендуется обрезать гортензию весной тогда, когда начинают набухать почки. Таким образом, удастся более точно определить, какие веточки уже отмерли.

Обычно лучше обрезать гортензию в середине апреля. Ведь именно в этот период лучше видны почки.

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Зачем обрезать гортензию весной

Гортензии достаточно чувствительны к холодам, поэтому на них могут появляться отмерзшие веточки после зимы.

Кроме того, они быстро растут. Это может показаться хорошей чертой, но если растение разрастется, то его цвет станет более мелким, а куст будет густым и неряшливым.

Важные детали обрезки гортензии

Обычно в наших широтах растут древовидная и метельчатая гортензии, прекрасно переносят обрезку. Важно знать, какого возраста растение, чтобы не повредить его.

Лучше всего обрезать гортензии тогда, когда им уже исполнится хотя бы четыре года. Но наибольшее цветение удастся увидеть только на пятый год жизни растения.

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Как правильно обрезать гортензию весной

В первую очередь срезать нужно тонкие веточки, отросшие от корня. Они не будут цвести, но будут забирать питательные вещества. Также нужно срезать веточки, которые ориентированы ростом внутрь кроны.

Все остальные ветки можно немного подрезать и оставить две-три почки. Таким образом, удастся дать возможность растению стать более пышным впоследствии.

Исключение из правил — крупнолистая гортензия. У нее цветочные почки закладываются на прошлогодних побегах. Поэтому обрезать ее необходимо еще до набухания почек, чтобы срезать только перемерзшие и больные веточки.

После обрезки гортензия следует хорошо подкормить и присыпать землю слоем компоста толщиной 15 сантиметров.

Розы тоже нужно обрезать правильно и регулярно. Благодаря этому они будут пышно цвести и хорошо расти. Читай, как правильно обрезать розы и что для этого нужно.

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