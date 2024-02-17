Помни о температуре и угле среза: как правильно обрезать грушу весной

Весна для садоводов — время, проведенное наедине с природой. Именно тогда нужно активно заниматься плодовитыми деревьями — обрезать их, удобрять и прививать.

Как обрезать грушу весной — рассказываем в материале.

Зачем обрезать грушу весной

Это дерево хорошо растет и без обрезки, однако такая манипуляция сделает урожай более щедрым. На самом деле обрезать грушу довольно просто.

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Обрезку груши следует проводить со второго года жизни саженца. Время для этих работ — ранняя весна, когда сошел снег, но еще не проснулись почки. Температура на улице должна быть не ниже 5ºС ночью, чтобы срезы не замерзли.

Обрезают грушу, прежде всего, для разрежения кроны. Но есть и другие основные причины:

образование новых и сильных веток;

освещение кроны;

увеличение плодоношения;

оздоровление плодового дерева;

повышение жизнеспособности.

Если не обрезать грушу каждый год, у нее снизится плодовитость.

Как обрезать грушу весной

Если ты сажаешь саженец груши первого года жизни, его нужно укоротить до высоты 60 сантиметров. Если саженцу уже два года и на нем есть три – пять веток, их надо укоротить вместе с верхушкой на четверть, перед почками.

Обрезка в обоих случаях вызовет ветвление, из которого впоследствии будут вырастать новые веточки.

В следующем году ветки второго яруса нужно укоротить на пять – шесть сантиметров, а в первый — на четыре – пять, чтобы нижние оказались немного длиннее. Верхушку срежь на 25 сантиметров. Также следует обрезать те ветки, которые не дают плоды.

Главная задача обрезки груши — санитарная и плодовая. На дереве должно быть до пяти больших веток, которые дают еще разветвления и плоды. Также важно помнить, что срезы должны быть под углом 45°.

Одно из важных правил обрезки: процедуру следует проводить хорошо отточенным инструментом, иначе пострадает кора, дерево начнет болеть. После обрезки места спиливания нужно смазать садовым варом, предварительно разогрев его на водяной бане.

А вот как обрезать персик весной года, мы писали в нашем другом материале.

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