Профилактическая, но не менее важная: как проводить обрезку малины летом

Лето — время урожая и ухода за зелеными насаждениями. Ведь именно летом все хозяева и хозяйки наслаждаются результатом своего труда весной.

Для того чтобы плодов было много, а растения не истощались, следует систематически осматривать плодовитые кусты и деревья, обрезать лишние ветки и прочищать листья.

Как правильно делать обрезку малины летом, рассказываем дальше.

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Зачем делать обрезку малины летом

Обрезка малины летом проводится с профилактической целью, она не агрессивна.

Летняя обрезка малины проводится для того, чтобы куст не зарос листвой и не тратил силы на новые ветки. К тому же, создавая влажную среду, в кустарнике может распространиться грибковое заболевание, поэтому обрезка должна дать доступ растению к солнцу.

Так что на вопрос, нужно ли обрезать малину летом, ответ — да.

Когда обрезать малину летом

Лучше всего обрезку малины проводить в июле, когда уже дозревает урожай.

Когда делаешь обрезку малины летом, надо срезать все сухие, больные ветки с новими веточками и пожелтевшими листьями.

Также срезай новые веточки, растущие снизу.

Ещё одну обрезку также делают в конце лета или уже осенью. Почему нужно обрезать малину каждый сезон и как это правильно делать, мы объясняли в другом материале.

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