Обрезка роз весной: как позаботиться о разных сортах цветов

Роза — цветок изящный и безупречный. Царица цветов, символ страсти и влюбленности, священный цветок Афродиты и богини рассвета Авроры. Чуть ли не каждая хозяйка мечтает о саде роз. Но чтобы этот цветок радовал взгляд, нужно усердно поработать над его комфортом.
Весенняя обрезка роз — обязательный важнейший этап, от которого зависит, как щедро королевы сада будут закладывать бутоны и с какой интенсивностью цвести. Когда и как правильно проводить весеннюю обрезку роз — читай в нашем материале.
Календарное время: март-апрель.
Когда весна вступает в свои права и почки набухают, но еще не начинают расти — самое время проводить обрезку.
Рабочие инструменты: секатор, ножницы.
Их нужно продезинфицировать в крепком растворе марганцовки.
Нужно знать особенности обрезки разных сортов роз: кустовых, штамбовых, плетистых, бордюрных, почвопокровных.
Для обрезки роз подходит любой ясный солнечный день. Желательно выбрать время, когда прогноз погоды не предвещает дождя.
Фото: Unsplash
При умеренной обрезке роза формирует боковые побеги, что делает куст более объемным. При этом молодые ветки будут тоньше, а цветы — мельче. При интенсивной обрезке идет формирование сильных побегов, что дает более пышное цветение.
Это самая устойчивая к условиям выращивания, неприхотливая и поэтому популярная в ландшафтном дизайне группа. Почвопокровные розы — выносливые, быстрорастущие, обильно цветущие кусты.
Обрезку сортов со стелющейся невысокой кроной проводят весной, удаляя старые и больные побеги, можно убрать те, которые слишком сгущают куст.
Обрезка высших сортов с длинными дугообразными побегами проводится, придавая кусту желаемую форму, например, шаровидную. Для этого убирают ветви старше четырех лет и прореживают крону при необходимости.
Большинство современных почвопокровных сортов хорошо цветет практически без формообразующей обрезки, только с санитарной и омолаживающей, поэтому достаточно в течение лета удалять отцветшие соцветия.
Ухаживать за розами не так сложно, как кажется поначалу. Следуй рекомендациям специалистов и ты научишься получать роскошное цветение королевы цветов.
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