Обрезка смородины летом: главные правила для сохранения плодоношения кустарника

Правильная обрезка смородины в летнюю пору влияет не только на общее развитие кустарника, но и на качество и количество урожая.
Ее важно проводить ежегодно, чтобы правильно сформировать кусты красной, белой и черной смородины. Обрезка смородины летом: как правильно осуществлять и на что обратить особое внимание — читай в материале.
Многие садоводы спорят о том, нужна ли обрезка смородины в летнюю пору. Но такие манипуляции улучшают освещение молодых основных побегов, благодаря чему молодые побеги, растущие внутри куста, имеют достаточно места для интенсивного роста.
Летнюю обрезку осуществлять не то что можно, а нужно. Но делай это аккуратно, используя качественные инструменты. Например, идеально подойдет сучкорез с длинными ручками. Важно, чтобы он был острым (для ровного среза веток). Также тебе понадобятся садовые ножницы, пила.
Обрезка черной смородины осуществляется немного иначе, чем красной и белой. Для того чтобы провести обрезку, воспользуйся такими советами:
Почему нужно обрезать малину каждый сезон и как это правильно делать, мы объясняли в другом материале.
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