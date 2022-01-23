Одно блюдо – множество вариаций: как приготовить гранолу в домашних условиях

Овсянка кажется пресной, а борщом завтракать нет желания? Выпить чашку кофе на завтрак — это, конечно, всегда хорошая идея, однако если фантазия сегодня отказывает в идеях, а хочется съесть что-то одновременно полезное, вкусное и красивое, ситуацию всегда спасет гранола.
Это практически та же овсянка, но запеченная с медом и другими приятными съедобными бонусами. К тому же, если добавить к ней, например, лен, блюдо будет способствовать хорошему пищеварению. Если она будет содержать еще и орехи, то положительно повлияет на ваш сон.
Рассказывай скорее, как ее приготовить, могло промелькнуть у тебя в голове. Не буду медлить.
В этом пункте вы можете проявить немного свою творческую натуру и поэкспериментировать, выбрав что вам больше нравится.
Подавать блюдо можно, заправив молоком, кефиром, йогуртом или ряженкой. Здесь все зависит от ваших предпочтений.
Дополнительно можно украсить все шоколадом, фруктовым пюре, свежими фруктами или даже чиа-пудингом.
Дополнительно можно украсить все шоколадом, фруктовым пюре, свежими фруктами или даже чиа-пудингом.
А если вы не привыкли завтракать кашей, можем предложить сырники с апельсиновым соусом. У вас еще нет такого рецепта? Тогда скорее заглядывайте на сайт Вікон. Мы знаем, как приготовить идеальные сырники с хрустящей корочкой.