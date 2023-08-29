Это сохранит жизнь твоего сада! Как обработать деревья осенью от вредителей и болезней

Осень — время для подготовки сада к зиме. К первым холодам нужно успеть пересадить некоторые растения, подготовить почву к следующему сезону, а также обработать сад от вредителей и болезней.
Дело в том, что не только птицы ищут теплое место, чтобы перезимовать. В активных поисках уютного и безопасного места находятся вредители и споры грибов.
Они могут поселиться в самом растении, или спрятаться в почву под ним. В любом случае, добра растению это не принесет. Паразиты будут истощать ресурсы, а весной приведут к болезням и снижению плодородия.
Как правильно обработать сад осенью, чтобы после зимы не возникло никаких проблем, читай в материале.
Очень важно правильно выбрать время и день для обработки сада. Это обеспечит надежное действие препарата и не позволит ни одному вредителю остаться на зиму.
Лучше всего проводить такую процедуру в октябре, когда на улице все еще тепло. Впрочем, нужно учитывать особенности погоды, ведь ежегодно она может меняться.
Дело в том, что препараты действуют только при плюсовых температурах. Так что с начала первых заморозков или непосредственно перед ними обрабатывать сад уже поздно.
Дело в том, что препараты действуют только при плюсовых температурах. Так что с начала первых заморозков или непосредственно перед ними обрабатывать сад уже поздно.
Для обработки следует выбрать день с безветренной сухой погодой. Заранее просмотри прогноз погоды. Для процедуры подойдет день, после которого дождя не будет минимум в следующие сутки.
Чтобы обеспечить максимальный результат, следует соблюдать определенные правила и выполнять все очень тщательно. Вот, что нужно сделать:
Важно выбрать правильные компоненты для обработки деревьев осенью. Так, от грибков, остающихся в саду после опадания листьев, следует обработать сад растворами с фунгицидными составами.
Чтобы защитить сад от вредителей, следует перекопать приствольную зону, ведь в верхнем слое почвы часто находят зимний приют разные вредители.
После этого следует обработать деревья инсектицидными составами. Они губительны для всех видов вредных насекомых: златогузок, гусеницы яблоневой плодожорки, пятников, яблочного клеща, тли, медяницы.
Чтобы сэкономить время, можно объединить обработки с помощью баковых смесей. Для этого нужно развести в воде совместимые инсектициды и фунгициды.
Чтобы сэкономить время, можно объединить обработки с помощью баковых смесей. Для этого нужно развести в воде совместимые инсектициды и фунгициды.
После обработки ствол дерева дополнительно окрашивают. Для этого подойдут акриловые или водоэмульсионные краски на основе извести, в составе которых есть фунгицидные добавки.
Также можно использовать глиняно-известковую массу. Она призвана защищать от грибковых инфекций и грызунов.
А какие еще работы нужно провести в саду, чтобы подготовить его к зиме, читай в материале.
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