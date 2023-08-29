Это сохранит жизнь твоего сада! Как обработать деревья осенью от вредителей и болезней

Осень — время для подготовки сада к зиме. К первым холодам нужно успеть пересадить некоторые растения, подготовить почву к следующему сезону, а также обработать сад от вредителей и болезней.

Дело в том, что не только птицы ищут теплое место, чтобы перезимовать. В активных поисках уютного и безопасного места находятся вредители и споры грибов.

Они могут поселиться в самом растении, или спрятаться в почву под ним. В любом случае, добра растению это не принесет. Паразиты будут истощать ресурсы, а весной приведут к болезням и снижению плодородия.

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Как правильно обработать сад осенью, чтобы после зимы не возникло никаких проблем, читай в материале.

Когда и как обрабатывать сад: сроки и правила

Очень важно правильно выбрать время и день для обработки сада. Это обеспечит надежное действие препарата и не позволит ни одному вредителю остаться на зиму.

Лучше всего проводить такую процедуру в октябре, когда на улице все еще тепло. Впрочем, нужно учитывать особенности погоды, ведь ежегодно она может меняться.

Дело в том, что препараты действуют только при плюсовых температурах. Так что с начала первых заморозков или непосредственно перед ними обрабатывать сад уже поздно.

Для обработки следует выбрать день с безветренной сухой погодой. Заранее просмотри прогноз погоды. Для процедуры подойдет день, после которого дождя не будет минимум в следующие сутки.

Правила обработки деревьев

Чтобы обеспечить максимальный результат, следует соблюдать определенные правила и выполнять все очень тщательно. Вот, что нужно сделать:

Когда ты будешь замешивать препарат от вредителей, нужно строго соблюдать инструкцию дозировок. Превышение концентрации может стать роковым для самого растения, а недостаточная доза — неэффективной. Не пренебрегай средствами личной защиты. Перчатки и маска обязательны при работе с фунгицидами и инсектицидами. Прежде чем переходить к работе, следует тщательно очистить приствольную зону от органического мусора: опавших листьев, сорняков и т.д. Ведь такая среда очень привлекает вредителей. На самом дереве нельзя оставлять засохшие плоды и листья. Их мумификация происходит из-за болезни, которая точно даст о себе знать весной. Также нужно подготовить ствол дерева. Шпателем или ножом зачистить лишайники, а металлической щеткой – кору. Особое внимание удели дуплам, трещинам и ранам. Тщательно обрабатывай сад. Важно опрыскать: крону со скелетными ветвями и всеми побегами и почву вокруг дерева. После опрыскивания деревьев и приствольного круга нанеси побелку на кору.

Чем обрабатывать сад осенью от вредителей и болезней

Важно выбрать правильные компоненты для обработки деревьев осенью. Так, от грибков, остающихся в саду после опадания листьев, следует обработать сад растворами с фунгицидными составами.

Чтобы защитить сад от вредителей, следует перекопать приствольную зону, ведь в верхнем слое почвы часто находят зимний приют разные вредители.

После этого следует обработать деревья инсектицидными составами. Они губительны для всех видов вредных насекомых: златогузок, гусеницы яблоневой плодожорки, пятников, яблочного клеща, тли, медяницы.

Чтобы сэкономить время, можно объединить обработки с помощью баковых смесей. Для этого нужно развести в воде совместимые инсектициды и фунгициды.

После обработки ствол дерева дополнительно окрашивают. Для этого подойдут акриловые или водоэмульсионные краски на основе извести, в составе которых есть фунгицидные добавки.

Также можно использовать глиняно-известковую массу. Она призвана защищать от грибковых инфекций и грызунов.

А какие еще работы нужно провести в саду, чтобы подготовить его к зиме, читай в материале.

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