От музеев и библиотек до нашей Мрії: как проект Листівки з України расскажет миру о разрушении культури

Каждый день вместо кофе — новости о новых обстрелах. И ни разу не знаешь, что или кто станет следующей мишенью. Один день уносит человеческие жизни, другой – культурное достояние, которое наш народ лелеял веками.

Только за период полномасштабной войны российские оккупанты уничтожили 388 объектов культурного наследия и неизвестно, насколько расширится этот список ко дню нашей победы.

Казалось, мы можем потом восстановить все. Так и будет! Однако наш враг пытается уничтожить украинскую нацию, как физически, так и на культурном поле боя.

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Пытаясь стереть культуру и историю Украины, Кремль стремится стереть самое понятие украинской нации, — говорит директор Миссии USAID в Украине Джеймс Хоуп.

Поэтому Украинский институт при поддержке USAID создал проект Листівки з України / Postcards from Ukraine, чтобы рассказать миру, какой вред украинской культуре и истории наносят российские оккупанты.

Цель проекта Листівки з України

Заместитель генерального директора Украинского института Алим Алиев отмечает, что война разрушает не только исторические памятки, но даже уникальные виды транспорта, которые ассоциируются с нашей страной.

Война России в Украине приносит не только смерть жителям Украины, но и стирает ее культуру, разрушая исторические здания, мечети, синагоги, памятки, художественные галереи, музеи, библиотеки и самый большой в мире самолет Ан-225 Мечта.

Захватчики обстреливают и бомбардируют объекты культурного наследия во всех регионах Украины, поэтому именно пострадавшие достопримечательности будут изображены на открытках, которых будет создано более сотни.

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Джеймс Хоуп отмечает, что проект ставит перед собой цель собрать свидетельства войны, что систематически уничтожает украинское культурное наследие и украинский народ.

Цель проекта Листівки з України – показать миру настоящее лицо неспровоцированной и неоправданной войны, которую Россия развязала против Украины, украинского народа и украинской культуры

Поэтому инициаторы проекта призывают украинцев распространять открытки в социальных сетях с хештегом #PostcardsFromUkraine и среди своих зарубежных друзей и тех, кто имеет влияние на международное сообщество.

Как выглядят открытки

К картинам разрушений на открытках будут добавлены надписи на украинском и английском языках, которые будут рассказывать историю каждого пострадавшего культурного достояния.













На онлайн-платформе проекта Листівки з України можно найти всю необходимую информацию о достопримечательностях по фильтрам, в которые входит регион расположения, дата постройки и разрушения, тип и статус объекта.

Кроме того, найти необходимый объект культурного наследия можно даже по виду оружия, которое в него попало. Например, по надписи артиллерия, ракетный удар или огнестрельное оружие появляются только те памятки, которые подверглись действию именно этого вида вооружения.

Еще одним культурным достоянием украинской нации считается традиционная кухня. Однако долгое время российские оккупанты и ее пытались как не уничтожить, так частично украсть. И все же 1 июля украинский борщ внесли в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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