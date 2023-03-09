“Бо москалі — чужі люде, роблять лихо з вами”: в Украине отмечают 209-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко

Сегодня, 9 марта, весь мир отмечает 209-летие со дня рождения Тараса Шевченко. В ночь на его именины 2023 россияне совершили очередную массированную ракетную атаку на всю Украину.

О будущем и настоящем украинских реалий пророк писал четко и много. И мы, его потомки, должны помнить, какие месседжи оставлял в изгнании борец за украинскую свободу, ценности и независимость.

Читай самые меткие цитаты Тараса Шевченко о нации, России и Украине — в нашем материале.

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Тарас Шевченко в своей компании был ярким художником и поэтом. Также его знали как барда, диссидента, солдата. В то время он не был ни политическим лидером и вождем общественного или народного движения, ни вождем гайдамаков-повстанцев.

Однако по итогам всей его работы, проделанной при жизни, он стал намного большим — Великим Кобзарем, завещавшим нам жить в своем доме, где своя и правда, и сила, и воля, и бороться за страну.

Тогдашняя Украина была растерзана империями и угнетена крепостным гнетом, поэтому произведения Шевченко были так называемой программой политического, социального и национально-культурного освобождения, проектом развития независимого государства.

Поэтому Тарас Григорьевич стал духовным Моисеем украинского возрождения. Именно таким останутся его роль и значение в истории Украины навсегда.

Сколько прожил Шевченко

Тарас Шевченко ушел из жизни в Санкт-Петербурге, ему только исполнилось 47. Перед смертью он жаловался на затрудненное дыхание, боли в сердце, быструю утомляемость.

В начале мая прах Тараса Шевченко привезли в Киев, где с ним попрощались все желающие, дальше — пароходом в Канев. 10 мая его отпели в Успенском соборе, а затем — похоронили на Чернечей горе.

І на оновленій землі…

І Архімед і Галілей

Вина й не бачили. Єлей

Потік у черево чернече!

А ви, святії предотечі,

По всьому світу розійшлись

І крихту хліба понесли

Царям убогим. Буде бите

Царями сіянеє жито!

А люди виростуть. Умруть

Ще незачатії царята…

І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люди на землі.

Заповіт

Як умру, то поховайте

Мене на могилі,

Серед степу широкого,

На Вкраїні милій,

Щоб лани широкополі,

І Дніпро, і кручі

Було видно, було чути,

Як реве ревучий.

Як понесе з України

У синєє море

Кров ворожу… отойді я

І лани, і гори —

Все покину і полину

До самого бога

Молитися… а до того

Я не знаю бога.

Поховайте та вставайте,

Кайдани порвіте

І вражою злою кров’ю

Волю окропіте.

І мене в сем’ї великій,

В сем’ї вольній, новій,

Не забудьте пом’янути

Незлим тихим словом.

Цитати Тараса Шевченка

***

Кохайтеся, чорнобриві,

Та не з москалями,

Бо москалі — чужі люде,

Роблять лихо з вами.

Москаль любить жартуючи,

Жартуючи кине;

Піде в свою Московщину,

А дівчина гине…

***

Борітеся — поборете!

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!

***

Я так її, я так люблю

Мою Україну убогу,

Що прокляну святого Бога,

За неї душу погублю.

***

Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине…

Ось де, люде, наша слава,

Слава України!

***

Ляхи були, усе взяли,

Кров повипивали!..

А москалі і світ божий

В путо закували.

***

Свою Україну любіть.

Любіть її… во врем ‘я люте,

В остатню, тяжкую мінуту

За неї Господа моліть.

***

Україно, Україно!

Серце моє, ненько!

Як згадаю твою долю,

заплаче серденько!

Многим из нас сейчас трудно читать книги или слушать музыку. Но на самом деле музыка тоже способна поднимать наш боевой дух! Мы составили плейлист украинской музыки, которую тебе точно стоит послушать.