Отныне получить водительские права легче — что известно о новом постановлении Кабмина

10 мая Кабинет Министров Украины упростил процедуру обучения и получения водительского удостоверения в Сервисных центрах МВД. В правительстве приняли постановление Об обучении водителей и государственной регистрации транспортных средств в период действия военного положения в Украине.
Соответствующими нормативными актами мы укрепляем правовые институционные устои для предоставления качественных административных услуг сервисными центрами МВД.
Соответствующими нормативными актами мы укрепляем правовые институционные устои для предоставления качественных административных услуг сервисными центрами МВД.
Чиновники говорят, что военное положение не является препятствием для улучшения работы сервисных центров МВД.
Нововведения предполагают:
Важно: Эти изменения будут действовать на период военного положения и в течение трех месяцев после его окончания.
Ранее мы рассказывали, какие изменения еще для водителей произошли в последнее время.