Отныне получить водительские права легче — что известно о новом постановлении Кабмина

10 мая Кабинет Министров Украины упростил процедуру обучения и получения водительского удостоверения в Сервисных центрах МВД. В правительстве приняли постановление Об обучении водителей и государственной регистрации транспортных средств в период действия военного положения в Украине.

Соответствующими нормативными актами мы укрепляем правовые институционные устои для предоставления качественных административных услуг сервисными центрами МВД.

Чиновники говорят, что военное положение не является препятствием для улучшения работы сервисных центров МВД.

Что изменилось в получении водительского удостоверения

Нововведения предполагают:

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Переселенцы смогут сдать практический экзамен (вождение) в любом сервисном центре МВД, независимо от того, в каком сервисном центре сдан теоретический экзамен.

Возможность обучения теории, а также повышения квалификации водителей с помощью Zoom, Skype, Google Meet и так далее.

Переселенцы могут получить водительское удостоверение в любом сервисном центре МВД, независимо от места сдачи теоретического и/или практического экзаменов.

Сокращение срока обучения для будущих водителей на категории В (легковые авто) и C1, C, С1Е, СЕ (грузовые авто с прицепом) путем уменьшения на 20% теоретической части (способом уплотнения преподавания таких тем, как Строительное и техническое обслуживание ТС, Этика водителя ТС и т. д.).

Возможность вернуть свидетельство о регистрации транспортного средства, выданное по заявлению его владельца на имя лица, совершающего поездку за границу, в течение десяти дней со дня возвращения этого лица из-за границы в любое СЦ МВД.

Важно: Эти изменения будут действовать на период военного положения и в течение трех месяцев после его окончания.

Ряд новых постановлений Кабмина для водителей

Об обучении водителей и государственной регистрации транспортных средств в период действия военного положения в Украине.

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины о теоретической и практической подготовке, переподготовке и повышении квалификации водителей ТС.

Ранее мы рассказывали, какие изменения еще для водителей произошли в последнее время.