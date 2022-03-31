Отправился в путь, и кончился бензин? Расскажем, что делать

Когда в стрессе покидаешь город, ты можешь забыть проверить, сколько горючего осталось в баке машины. Что делать, если канистры пусты, а отметка на панели указывает, что топливо заканчивается?

Рассказываем далее.

Экономия топлива

Первый совет — это экономить остатки бензина. Когда на панели включается сигнал, следует понимать, что у тебя еще есть немного топлива.

Нужно выключить все, что повышает затраты горючего, например кондиционер. Скорость машины должна быть 80–100 км/ч. Быстро не разгоняйся и резко не тормози — это повышает расход бензина.

В таком случае тебе может хватить, чтобы добраться до ближайшей заправки.

Парковка

Если у тебя заканчивается бензин, а заправиться негде, то следует съехать на обочину, чтобы не встать посреди дороги.

Если у тебя есть канистра (пустая), то можно пешком пойти к АЗС набрать горючее. А если тебе повезло и канистра в машине полная, всего-навсего перелей ее в бак авто.

Отзывчивые водители

Водители лучше других понимают проблемы друг друга и могут помочь тебе. Если у них есть канистра с бензином — попроси несколько литров. Если авто старой марки — попроси накачать немного топлива.

Буксир

Бывает так, что беда может застать посреди трассы, где нет АЗС. Так что можно попросить водителя другого авто дотянуть тебя на буксире до ближайшей заправки.

Если тебе не помог ни один из водителей, заправки рядом нет, а пешком идти очень далеко, тогда единственный вариант — позвонить в автомастерскую или специальную службу помощи. Может влететь в копеечку, но проблема будет решена.

В начале года цены на горючее взлетели, а затем резко снизились. Ранее мы рассказывали, почему подешевели бензин и дизель.