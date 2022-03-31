Отправился в путь, и кончился бензин? Расскажем, что делать

Богдана Макалюк, редактор сайта 31 марта 2022, 15:00
Що робити, якщо закінчилося пальне
Фото: Pexels, Unsplash

Больше новостей
Міни - найпоширеніші види, характеристики
Не подходи! Самые распространенные виды мин и их характеристики
Володимир Зеленський
Бронемашины Bushmaster, санкции, восстановление Украины — обращение Зеленского к парламенту Австралии
Як швидко заспокоїтись під час війни? Список активностей
Как успокоиться во время войны? Десять расслабляющих активностей
Як отримати 6500 від держави
Как получить 6500 от государства во время войны: последний день подачи заявки
Смотреть больше

Материалы по теме

Конфіскація авто
Конфискуют сразу, если водитель выпивший! Кто и при каких условиях может забрать автомобиль в военное время
Евакуаційні потяги 26 березня 2022 року - розклад евакуаційних потягів
Эвакуационные рейсы Укрзалізниці 26 марта: расписание поездов
Сурогатна матір з України
От войны до шарика с мороженым. История суррогатной матери из Украины
Біжнці та тимчасово захищені особи
Беженцы или временно защищенные лица — объясняем разницу для украинцев в ЕС

Видео
0:16:03
Володимир Зеленський

Бронемашины Bushmaster, санкции, восстановление Украины — обращение Зеленского к парламенту Австралии
Дипломатичні перемоги України 30 березня
Вместо демилитаризации – депутинизация. Чем радует сегодня украинцев дипломатический фронт
0:03:25
Окупанти викрали 12-річну дитину - звернення її дідуся Олександра Обедінського до світу
Похитили 12-летнюю Киру и держат в Донецке: обращение дедушки сироты к миру
0:05:14
Нова пошта
Как работает Новая почта в условиях войны: отделения и скорость доставки
Карта бойових дій в Україні та оперативна інформація від Генштабу ЗСУ
Карта боевых действий в Украине и оперативная информация от Генштаба ВСУ
Які країни приймають біженців з України 2022
Гостеприимство Европы — какие страны принимают беженцев из Украины по упрощенным процедурам
0:05:19
звернення Зеленського 30 березня
Мы никому не верим – ни в какие красивые словесные конструкции. Обращение Зеленского 30 марта
0:02:41
Ситуація у Тростянці 30.03.2022
Освобожденный Тростянец приходит в себя после месяца оккупации: как живет городок сейчас
0:02:10
Ситуація в Запорізькій області 30.03.2022
Оккупанты продолжают похищать людей на Запорожье: ситуация в области
0:18:32
Виступ Зеленського у парламенті Норвегії та заклик посилити тиск на РФ
Вы можете вернуть стабильность на востоке Европы — выступление Зеленского в парламенте Норвегии
Больше видео
Як швидко заспокоїтись під час війни? Список активностей
Читать дальше
Как успокоиться во время войны? Десять расслабляющих активностей

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь