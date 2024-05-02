Первый полуфинал Евровидения 2024: дата, где смотреть и кто будет выступать

В шведском городе Мальме провели жеребьевку полуфиналов международного песенного конкурса. Уже известно, когда состоится первый полуфинал Евровидения 2024 и кто будет выступать. Среди участниц есть и Украина.

Жеребьевка прошла 30 января. Вместе с участниками первого полуфинала стало известно, кто будет выступать в первую и вторую часть шоу. Читай, что известно про первый полуфинал Евровидения 2024 и кто вошел в список стран.

Евровидение-2024: список стран первого полуфинала

Список был опубликован на официальном сайте певческого конкурса.

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Вместе с Украиной в первом полуфинале конкурса выступят:

Кипр;

Польша;

Сербия;

Литва;

Хорватия;

Ирландия.

Эти страны примут участие в первой половине шоу.

Во второй половине первого полуфинала выступят:

Словения;

Исландия;

Финляндия;

Португалия;

Люксембург;

Австралия;

Азербайджан;

Молдова.

Кто сможет голосовать на первом полуфинале Евровидения 2024

Принять участие в голосовании смогут зрители стран-участниц, выступающих в первом полуфинале. Отметим, что голосовать за свою страну нельзя.

Из стран большой пятерки, в которую входят государства-основатели Евровидения, смогут голосовать Германия, Великобритания, а также победительница прошлого конкурса Швеция.

Голосование станет доступным сразу после завершения выступлений всех участников Евровидения 2024.

Первый полуфинал Евровидения 2024: когда состоится

Известная дата первого полуфинала — вторник, 7 мая 2024 года.

Второй полуфинал пройдет 9 мая в четверг. Гранд-финал конкурса будет проходить 11 мая в субботу, на котором будет определен победитель Евровидения 2024 года.

Первый полуфинал Евровидения: где смотреть

Прямую трансляцию первого полуфинала Евровидения-2024 можно будет посмотреть на телеканале Суспільне Культура, или на сайтах Суспільне Культура или Суспільне Євробачення.

Напомним, что по результатам голосования на нацотборе Евровидения 2024 года представителями от Украины стали Аlyona Аlyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria. Детальнее о песне читай в нашем материале.

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