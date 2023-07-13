Не игнорируй эту проблему: почему летом отекают ноги и как от этого избавиться

Отеки ног летом — обычное дело. Такая проблема может возникать по ряду причин. Однако важно не только обнаружить эту проблему в летнее время, но вовремя с ней начать бороться. Почему в жару часто отекают ноги — читай в материале.
По словам сосудистого хирурга Антона Семенова, летом действительно ноги отекают чаще. Особенно у тех людей, которые страдают от варикоза. Уже при +23 увеличивается нагрузка на лимфовенозную систему наших нижних конечностей. Таким образом, вены увеличиваются, и люди с варикозом страдают от этого больше, чем в другие сезоны. Как результат такой нагрузки на вены, усиливаются:
Из-за того, что тепло расширяет кровеносные сосуды, жидкость перемещается в ткани. Как результат — появляется отек на ногах, голенях. Поэтому важно в таких ситуациях своевременно обращаться к врачам.
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Их регулярное выполнение не только избавит от отеков, но и поможет сохранить молодость и упругость кожи.