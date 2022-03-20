Как поддержать организм во время войны витаминами и в каких продуктах их брать?

Кроме того, что организм страдает от стресса, есть риск получить авитаминоз.
Когда все тело должно быть готово к быстрым действиям и быть в полной боевой готовности, авитаминоз может вызвать слабость, вялость и ослабить иммунитет.
В этом материале мы рассказали, каких витаминов сейчас не хватает человеческому организму и где их найти в условиях войны.
Эта группа витаминов участвует в важных процессах обмена веществ и необходима для адекватной работы центральной и периферической нервной системы.
Нейроны используют именно глюкозу как источник энергии, и нехватка витамина В1 может привести к их гибели.
Как следствие, нарушается кратковременная память и координация движений.
Очень важно употреблять продукты богатые В1 молодым мамам, ведь если они не почувствуют недостаточность этого витамина, то младенец да.
Другое название этого витамина – рибофлавин.
Эта группа участвует в процессах клеточного дыхания, обмене и активации других витаминов, что позволяет получать энергию от пищи.
Также в метаболизме липидов, формировании структуры белка, синтезе гормонов и передаче информации между клетками.
Название вещества, содержащееся в группе В3 – ниацин. Он участвует в синтезе гормонов.
В3 полезна для эстрогена, прогестерона, тестостерона, гидрокортизона, гормонов поджелудочной железы, щитовидной железы.
Тоже участвует в синтезе и обмене веществ. А также выработке гормонов надпочечников.
Обеспечивает нормальное функционирование центральной и периферической нервной системы.
Фолиевая кислота – это главный витамин, отвечающий за фактор роста. Поэтому его пьют для хороших волос и ногтей.
Также эта группа отвечает за производство генетического материала – ДНК, РНК. Участвует в заживлении ран.
Этот витамин участвует в кроветворении, регулирует углеводный и жировой обмен в организме.
Если человеку недостаточно этого витамина, то развивается анемия.
Очищает стенки сосудов от холестериновых бляшек, и предотвращает развитие многих болезней сердечно-сосудистой системы.
Омега 3 – это основа иммунитета. Также повышает активность Т-клеток и синтезирует вещества с противовоспалительным действием.
Омега 6 снижает психоэмоциональное напряжение, что важно в стрессовых условиях жизни, улучшает функциональное состояние кожи и стабилизирует обменные процессы в организме.
Цинк – фасоль, яйца, сыры, какао-порошок, морепродукты, семена и арахис.
Важен витамин для многих процессов в организме. Например, стимулирует производство белков и ДНК.
Отвечает за рост и восстановление мышц, важное для правильного ощущения вкуса и запаха.
Способствует заживлению ран и помогает иммунной системе бороться с бактериями и вирусами.
Магний – зеленые листовые овощи: шпинат, капуста, авокадо; орехи: миндаль, арахис, кешью; семена тыквы, чиа, бобовые, цельнозерновые злаки, черный шоколад и изюм.
Магний помогает нормальной работе мышц и нервной системы, поддерживает стойкий ритм сердца и здоровье иммунной системы, а также сохраняет кости крепкими.
Этот витамин повышает способность организма противостоять стрессу. Он необходим для поддержания хорошего самочувствия и здоровья.
Витамин С содержится во всех цитрусовых, винограде, свекле, брюссельской капусте, красном перце, имбире, квашеной капусте.
Этот витамин помогает регулировать уровень фосфата и кальция в крови. Поэтому его считают залогом здоровья костей, зубов и мышц.
Продукты, богатые на витамин D: жирные сорта рыбы, куриный желток, яйцо куриное, икра красная зернистая, лесные грибы.
Это все нужно для того, чтоб выдержать вызов войны.
Это все нужно для того, чтоб выдержать вызов войны.
В организме все процессы тесно взаимосвязаны.
Если не хватает как-то витамина или микроэлемента, то любой стресс значительно скажется как на физическом, так и на ментальном состоянии.
Однако с едой тоже нужно быть осторожным, ведь известно, что люди часто используют ее для того, чтобы успокоиться и выпустить стресс.
Хотя еда и дает чувство безопасности, во время стресса она опасна. Читайте, в чем опасность эмоционального переедания и как с этим бороться?