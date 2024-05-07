Под каким номером будет выступать Украина на Евровидении-2024 по результатам жеребьевки

Уже 7 мая дуэт певиц Alyona Alyona и Jerry Heil сразится за звание лучших в первом полуфинале песенного конкурса Евровидения-2024.

Рассказываем, под каким номером выступает Украина на Евровидении-2024, чтобы болеть за дуэт.

Под каким номером выступает Украина на Евровидении-2024

Согласно результатам жеребьевки, состоявшейся в феврале этого года, представительницы от Украины Alyona Alyona и Jerry Heil будут выступать под номером 5.

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Порядковый номер выступления также необходим для последующего голосования за участника. Ведь для участия в голосовании с помощью SMS нужно обязательно отправить сообщение на номер 7576 и указать номер страны-участницы.

Остальные страны первого полуфинала будут выступать в таком порядке.

Кипр: Силия Капсис — Liar; Сербия: Teya Dora — Ramonda; Литва: Silvester Belt — Luktelk; Ирландия: Bambie Thug — Doomsday Blue; Украина: Alyona Alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria; Польша: LUNA — The Tower; Хорватия: Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim; Исландия: Гера Бьорк — Scared of Heights; Словения: Raiven — Veronika; Финляндия: Windows95man — No Rules; Молдова: Наталья Барбу — In the Middle; Азербайджан: Fahree и Илькин Довлатов — Özünlə apar; Австралия: Electric Fields — One Milkali (One Blood); Португалия: Иоланда — Grito; Люксембург: Талли — Fighter.

После объявления результатов голосования за фаворитов первого полуфинала станет известно, кто будет представлять свою страну на финале, который состоится в субботу 11 мая.

Подробнее о песне Teresa & Maria, которая представит Украину, мы рассказывали в материале.

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