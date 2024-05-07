Под каким номером будет выступать Украина на Евровидении-2024 по результатам жеребьевки

Уже 7 мая дуэт певиц Alyona Alyona и Jerry Heil сразится за звание лучших в первом полуфинале песенного конкурса Евровидения-2024.
Рассказываем, под каким номером выступает Украина на Евровидении-2024, чтобы болеть за дуэт.
Согласно результатам жеребьевки, состоявшейся в феврале этого года, представительницы от Украины Alyona Alyona и Jerry Heil будут выступать под номером 5.
Порядковый номер выступления также необходим для последующего голосования за участника. Ведь для участия в голосовании с помощью SMS нужно обязательно отправить сообщение на номер 7576 и указать номер страны-участницы.
Остальные страны первого полуфинала будут выступать в таком порядке.
После объявления результатов голосования за фаворитов первого полуфинала станет известно, кто будет представлять свою страну на финале, который состоится в субботу 11 мая.
Подробнее о песне Teresa & Maria, которая представит Украину, мы рассказывали в материале.
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