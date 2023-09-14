Придется потрудиться, но сделать вполне реально: как подготовить авто к покраске

Время от времени надо красить автомобиль, чтобы не разрушался кузов. Особенно, если есть какие-то повреждения. Это может играть не столь важную роль для внешнего вида, как для того, чтобы замедлить процесс разрушения поверхности.

Но к каждому действию нужна подготовка. Мы расскажем, как подготовить автомобиль к покраске.

Качественная подготовка автомобиля к покраске нужна для того, чтобы лакокрасочное покрытие носилось как можно дольше. Если пропустить этот этап или сделать его некачественно, то результат покраски будет плохой и в скором времени работу придется переделывать.

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Как подготовить автомобиль к покраске

Есть несколько этапов подготовки автомобиля к покраске, сначала надо:

осмотреть и помыть кузов;

снять навесные детали;

восстановить прогнившие места;

устранить вмятины;

зачистить поверхности кузова;

обезжирить антисиликоном или другим средством;

шпаклевать;

шлифовать;

грунтовать.

Как самостоятельно подготовить авто к покраске

С первым этапом осмотра и мойки кузова могут справиться все самостоятельно. При осмотре надо обратить внимание на днище, пороги, стойки, крылья и стыковые места. Далее снять все навесные детали (бампер, элементы тюнинга, ручки), а также, при необходимости, стекла и фары.

Если в машине есть гнилые места, их сперва надо восстановить. Если ты видишь вздутое покрытие, большая вероятность того, что под ним ржавчина.

Прогнившие места вырезают болгаркой, а затем на них накладывают заплатки, которые приваривают с помощью сварочного аппарата.

На следующем этапе надо устранить вмятины и зачистить поверхности. На кузове не должно быть глубоких трещин или вмятин. Можно обратиться за помощью к специалистам.

Потом следует провести зачистку шлифовальной машинкой и наждачной бумагой. Надо убрать все швы, трещины, сколы, слой старой краски. Но не переусердствуй на этом этапе, ведь так ты можешь повредить металл.

После этого надо обезжирить поверхности, чтобы шпаклевка лучше взялась. Затем надо провести этапы шпатлевания и шлифования.

Шпатлевку надо наносить тонкими слоями и хорошо просушивать перед нанесением каждого следующего слоя. Делать это с помощью прямоугольного куска листовой резины. Потом поверхность надо очень хорошо отшлифовать и довести до идеально гладкого состояния.

Всем нам хочется, чтобы наша машина выглядела красиво. Ранее мы рассказывали, как убрать царапины на авто.

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