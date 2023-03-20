Органические или минеральные? Какими удобрениями лучше подкармливать клубнику весной

Большие и сладкие ягоды клубники родят не всегда. Чтобы получить именно такой урожай, нужно периодически подкармливать кусты. А начинать следует уже с весны. Читай в нашем материале, какой должна быть подкормка клубники весной 2023. Чем подкармливать кусты клубники для удачного урожая?

Подкормка клубники весной 2023: чем подкармливать

Для подкормки клубники ты можешь использовать как народные рецепты, так и магазинные средства. Главное сделать все правильно. Начинать подкормку можно уже с марта, когда плюсовая температура держится несколько дней, а ночных заморозков уже нет.

Сначала подготовь кусты — из них нужно убрать засохшие листья, усы, мульчу. Землю следует хорошо разрыхлить тяпкой.

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Выбери между органическими и минеральными удобрениями. Минеральные лучше подходят для удобрения, ведь содержат азот, который необходим растениям после зимы. Из минеральных удобрений для клубники используют следующие:

Мочевина — 25 г на 10 л воды. Аммиачная селитра — 25 г на 10 л воды.

Среди органических удобрений садоводы часто используют помет и навоз. Их смешивают с водой и настаивают несколько дней.

Использовать для подкормки клубники весной можно еще:

Золу. Ее высыпают под кустики или размешивают с водой и поливают почву. Йод. На каждый литр воды добавь по одной капле йода и размешай. Опрыскивай кусты. Дрожжи. Два пакетика дрожжей смешай с двумя ложками сахара и тремя литрами воды. Оставь смесь настаиваться на час, а затем полей ею кусты.

Как правильно подкармливать клубнику весной

Универсальными правилами подкормки клубники являются:

Подкармливать клубнику нужно вечером, после заката. За сутки до подкормки хорошо полей грядку. Тщательно соблюдай пропорции, указанные на упаковке, и будь в специальной защитной одежде.

Подкармливать клубнику весной лучше всего трижды — во время формирования молодых листьев, во время цветения и появления завязей.

Если ты посадил(-а) клубнику в прошлом году, подкармливать ее в этом не нужно. Удобрять необходимо кусты, которым два и более лет.

Раньше мы рассказывали, когда лучше всего пересаживать клубнику.

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