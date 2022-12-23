Осуществи желание ребенка: как подарить праздник через платформу єМиколай

На платформе єДопомога запустили новую волонтерскую инициативу єМиколай. У тебя есть возможность подарить праздник деткам и поделиться теплом Рождества и Нового года. Читай в нашем материале, как осуществить желание ребенка и можно ли это сделать онлайн.

єМиколай — благотворительная инициатива осуществления детских желаний

На платформе єМиколай дети могут оставить письмо Святому Николаю с пожеланием и рисунком подарка. Но у Николая уже более 15 тысяч маленьких мечтателей, потому платформа не гарантирует получение подарка.

Если ты хочешь осуществить детскую мечту и подарить праздник маленькому сердцу, нужно сделать несколько простых шагов:

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Зайди на платформу єМиколай по ссылке. Нажми Стать єМиколаєм. Выбери удобный для тебя способ дарения: из рук в руки или онлайн. Выбери мечту ребенка, которую хочешь осуществить. Нажми Помочь.

Инициатива благотворительная, поэтому ты по своему усмотрению выбираешь, какую именно мечту осуществить. Письма поступают на платформу из всех областей Украины, но учти, что отправить подарок можно на подконтрольные территории.

Желания детей очень разные: кто-то мечтает о фонарике, чтобы делать домашние задания, кто-то хочет бананов или шоколада, мягкую игрушку, а кто-то смартфон. Пишут ребята и о желании победы в войне.

На платформе ты можешь посмотреть, помог ли кто-нибудь по заявке ребенка, а также настроить в фильтрах область и город.

Как передать подарок ребенку

Опция из рук в руки предполагает общение с оператором контакт-центра. Оператор поможет тебе и родителям договориться о доставке по промокоду Новой почты. Подарки до 10 кг доставляют бесплатно на подконтрольную Украине территорию. Можно и самостоятельно подарить его ребенку.

предполагает общение с оператором контакт-центра. Оператор поможет тебе и родителям договориться о доставке по промокоду Новой почты. Подарки до 10 кг доставляют бесплатно на подконтрольную Украине территорию. Можно и самостоятельно подарить его ребенку. Если хочешь послать ребенку подарок онлайн, нужно заплатить 500 или 1000 грн в магазинах-партнерах акции. Ребенку пришлют подарочный сертификат в магазин игрушек или одежды, и он выберет себе подарок самостоятельно.

Ранее мы рассказывали об идеях подарков для девочки на Новый год.

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