От критской Атлантиды до украинских Карпат: места, где история застыла

В Европе существует множество заброшенных деревень, которые, несмотря на отсутствие жителей, сохранились почти в идеальном состоянии. Эти места стали настоящими туристическими магнитами для любителей острых ощущений и мистики, а некоторые даже использовались как декорации для кино.

Издание Express рассказывает о четырех таких городах-призраках, расположенных в разных уголках Европы.

Крако, Италия: город-призрак на побережье

Это древнее греческое поселение, основанное еще в VI веке до нашей эры, превратилось в средневековую крепость и со временем застыло во времени.

Причиной упадка стали оползни и природные катаклизмы: наводнения 1972 года и землетрясение 1980-го заставили жителей покинуть дома. Сегодня Крако привлекает кинематографистов и туристов.

Посетить это место можно только в составе организованной экскурсии с опытным гидом.

Тайнхем, Англия: село, покинутое во время войны

Тихое английское село Тайнхем в графстве Дорсет было покинуто в 1943 году.

Во время Второй мировой войны британские военные реквизировали эти земли для учений, пообещав жителям, что они смогут вернуться после окончания боевых действий.

Это обещание так и не было выполнено. Село до сих пор является частью полигона, но в выходные и праздничные дни открыто для туристов. Школа, церковь и дома, застывшие в руинах, создают впечатление, будто время здесь остановилось.

Хумац, Хорватия: заброшенное село на острове Хвар

Село Хумац на хорватском острове Хвар было сезонным поселением. До XX века его жители занимались земледелием и скотоводством, а позже полностью переселились в крупные города.

Заброшенное село утонуло в нетронутой природе. Здесь можно увидеть старинные каменные дома, часовню и винокурню.

Сфендили, Греция: критская Атлантида среди руин

Это критское село, известное как критская Атлантида, частично затоплено из-за строительства плотины Апоселемис.

В 2000-х годах жителей переселили, и теперь руины Сфендили можно увидеть только тогда, когда уровень воды в резервуаре значительно падает.

Украинское привидение Карпат

В Украине, в Верховинском районе, находится село Буркут, когда-то известное как бальнеологический курорт.

Здесь оздоровлялась даже Леся Украинка. Несмотря на богатую историю, более 15 лет село остаётся безлюдным.

Буркут расположен в долине между горами Чивчинский и Гринявский, в нескольких километрах от границы с Румынией.

Два века назад Буркут славился лечебными источниками. В курортные времена здесь было 14 домов для гостей. Воду пили и использовали для лечебных ванн.

До Первой мировой войны в селе работали теннисный корт и военный госпиталь. С тех пор сохранились лишь обелиски и надписи на воинском кладбище.

Село окончательно опустело в 2008 году после эвакуации жителей во время наводнения. Позже попытки возродить туристический потенциал началися в 2018 году, и несколько лет назад там работали две гостевые усадьбы.

