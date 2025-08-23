От критской Атлантиды до украинских Карпат: места, где история застыла

В Европе существует множество заброшенных деревень, которые, несмотря на отсутствие жителей, сохранились почти в идеальном состоянии. Эти места стали настоящими туристическими магнитами для любителей острых ощущений и мистики, а некоторые даже использовались как декорации для кино.
Издание Express рассказывает о четырех таких городах-призраках, расположенных в разных уголках Европы.
Крако, Италия: город-призрак на побережье
Это древнее греческое поселение, основанное еще в VI веке до нашей эры, превратилось в средневековую крепость и со временем застыло во времени.
Причиной упадка стали оползни и природные катаклизмы: наводнения 1972 года и землетрясение 1980-го заставили жителей покинуть дома. Сегодня Крако привлекает кинематографистов и туристов.
Посетить это место можно только в составе организованной экскурсии с опытным гидом.
Тайнхем, Англия: село, покинутое во время войны
Тихое английское село Тайнхем в графстве Дорсет было покинуто в 1943 году.
Во время Второй мировой войны британские военные реквизировали эти земли для учений, пообещав жителям, что они смогут вернуться после окончания боевых действий.
Это обещание так и не было выполнено. Село до сих пор является частью полигона, но в выходные и праздничные дни открыто для туристов. Школа, церковь и дома, застывшие в руинах, создают впечатление, будто время здесь остановилось.
Хумац, Хорватия: заброшенное село на острове Хвар
Село Хумац на хорватском острове Хвар было сезонным поселением. До XX века его жители занимались земледелием и скотоводством, а позже полностью переселились в крупные города.
Заброшенное село утонуло в нетронутой природе. Здесь можно увидеть старинные каменные дома, часовню и винокурню.
Сфендили, Греция: критская Атлантида среди руин
Это критское село, известное как критская Атлантида, частично затоплено из-за строительства плотины Апоселемис.
В 2000-х годах жителей переселили, и теперь руины Сфендили можно увидеть только тогда, когда уровень воды в резервуаре значительно падает.
Украинское привидение Карпат
В Украине, в Верховинском районе, находится село Буркут, когда-то известное как бальнеологический курорт.
Здесь оздоровлялась даже Леся Украинка. Несмотря на богатую историю, более 15 лет село остаётся безлюдным.
Буркут расположен в долине между горами Чивчинский и Гринявский, в нескольких километрах от границы с Румынией.
Два века назад Буркут славился лечебными источниками. В курортные времена здесь было 14 домов для гостей. Воду пили и использовали для лечебных ванн.
До Первой мировой войны в селе работали теннисный корт и военный госпиталь. С тех пор сохранились лишь обелиски и надписи на воинском кладбище.
Село окончательно опустело в 2008 году после эвакуации жителей во время наводнения. Позже попытки возродить туристический потенциал началися в 2018 году, и несколько лет назад там работали две гостевые усадьбы.
Украина скрывает множество забытых мест — от замков и древних городищ до городов-призраков, где время будто остановилось. Читай по ссылке, где найти эти уникальные локации.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!