Бесплатное растаможивание авто — кого коснуться изменения в законе Украины

С сегодняшнего дня, 1 апреля, в Украине отменили таможенные платежи для ввоза транспортных средств. Такие изменения призваны поддержать экономику во время войны.

Решение было принято Верховной Радой согласно законопроекту № 7190 О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты по усовершенствованию законодательства на период военного положения.

Важное уточнение: льготы будут действовать только для физических лиц.

Следовательно, легковые автомобили, кузова к ним, прицепы, полуприцепы, мотоциклы, транспортные средства, предназначенные для перевозки десяти человек и более, транспортные средства для перевозки грузов, которые ввозятся гражданами на таможенную территорию Украины для свободного обращения, освобождены от налогообложения ввозной пошлиной.

Бесплатное растаможивание авто доступно с сегодняшнего дня до окончания военного положения.

На что не распространяется отмена пошлины

Новшества не распространяются на импорт транспортных средств из страны-агрессора.

Ранее мы рассказывали, как работают и платят налоги украинские IT-компании.