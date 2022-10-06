Путешествия и вдохновение

А что есть еще, кроме ЕС? Полный список безвизовых стран 2022 года для украинцев и условия въезда

Елена Яковлева, редактор сайта 06 октября 2022, 17:00
Безвізові країни для українців 2022: список країн, куди можна поїхати без візи
Фото: Pexels

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