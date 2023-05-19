Всё очень просто! Чем можно кормить цыплят, которые только что родились

Если у тебя как раз вылупились цыплята, нужно позаботиться о корме для на них. Что можно давать цыплятам с первых дней жизни? Можно ли давать им кашу? Читай в нашем материале, чем кормить суточных цыплят и что подходит для этого лучше всего.

Чем кормить суточных цыплят

Маленьких цыплят с первых дней важно кормить сбалансированно. Им нужно много протеина, витаминов и минералов, ведь это молодые организмы, которые могут получать питательные вещества только из еды.

Правильный рацион обеспечивает рост и развитие цыплят, устойчивость к болезням и в будущем влияет на большее количество яиц или качество мяса бройлера. Продукты в рационе птенцов должны быть растительного и животного происхождения.

Рацион суточных цыплят должен содержать:

Стартовый корм — он продается в магазинах для животных, местах продаж комбикормов. Он содержит все необходимые витамины и минералы для цыплят. Это универсальный и простой способ накормить цыплят.

он продается в магазинах для животных, местах продаж комбикормов. Он содержит все необходимые витамины и минералы для цыплят. Это универсальный и простой способ накормить цыплят. Корм своими руками . Измельчи кукурузу, пшеницу, овес и ячмень. Также можно добавить отруби, если хочешь, чтобы цыплята быстрее набирали вес. В корм можно добавлять сою и горох.

. Измельчи кукурузу, пшеницу, овес и ячмень. Также можно добавить отруби, если хочешь, чтобы цыплята быстрее набирали вес. В корм можно добавлять сою и горох. Молочные продукты . Со второго дня жизни можно давать молочные продукты цыплятам — это может быть творог или сыворотка.

. Со второго дня жизни можно давать молочные продукты цыплятам это может быть творог или сыворотка. Рыбная мука . Можно вводить в рацион цыплят через месяц после рождения.

. Можно вводить в рацион цыплят через месяц после рождения. Минералы. Для цыплят добавляй в корм измельченную скорлупу яиц, ракушечник или известняк.

Цыплят можно кормить через 6-8 часов после вылупления. Для этого подходят отварные желтки яиц и вода. Желтки нужно измельчить вилкой или в блендере. Первые сутки нужно кормить так цыплят каждые три часа.

Через неделю-две дня такого кормления в рацион вводи вареные овощи и измельченный корм, который сделал(-а) собственноручно, или стартовый.

Можно ли давать цыплятам кашу

Цыплятам можно давать кашу только с третьего дня жизни. Для этого подходят кукурузная, овсяная и пшеничная сечка. Кроме каши следует добавлять в корм и вареные яйца.

Если ты не хочешь каждый раз варить кашу, можно замачивать крупу на сутки в воде. Вареный картофель можно вводить в рацион цыплят не раньше месяца после рождения. Давать цыплятам хлеб ни в коем случае нельзя. Брожение разрушает микрофлору птиц, поэтому их придется лечить.

Траву можно давать цыплятам с первого дня жизни, но она должна быть измельченной. Лучше всего отдать предпочтение клеверу, крапиве, листьям одуванчиков.

Поить цыплят можно только водой. Если они слабы и начинают болеть, в воду следует добавлять витамины и лекарства.

Раньше мы рассказывали, как правильно кормить собаку, которая голодала.

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