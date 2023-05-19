Всё очень просто! Чем можно кормить цыплят, которые только что родились

Если у тебя как раз вылупились цыплята, нужно позаботиться о корме для на них. Что можно давать цыплятам с первых дней жизни? Можно ли давать им кашу? Читай в нашем материале, чем кормить суточных цыплят и что подходит для этого лучше всего.
Маленьких цыплят с первых дней важно кормить сбалансированно. Им нужно много протеина, витаминов и минералов, ведь это молодые организмы, которые могут получать питательные вещества только из еды.
Правильный рацион обеспечивает рост и развитие цыплят, устойчивость к болезням и в будущем влияет на большее количество яиц или качество мяса бройлера. Продукты в рационе птенцов должны быть растительного и животного происхождения.
Рацион суточных цыплят должен содержать:
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Цыплят можно кормить через 6-8 часов после вылупления. Для этого подходят отварные желтки яиц и вода. Желтки нужно измельчить вилкой или в блендере. Первые сутки нужно кормить так цыплят каждые три часа.
Через неделю-две дня такого кормления в рацион вводи вареные овощи и измельченный корм, который сделал(-а) собственноручно, или стартовый.
Цыплятам можно давать кашу только с третьего дня жизни. Для этого подходят кукурузная, овсяная и пшеничная сечка. Кроме каши следует добавлять в корм и вареные яйца.
Если ты не хочешь каждый раз варить кашу, можно замачивать крупу на сутки в воде. Вареный картофель можно вводить в рацион цыплят не раньше месяца после рождения. Давать цыплятам хлеб ни в коем случае нельзя. Брожение разрушает микрофлору птиц, поэтому их придется лечить.
Траву можно давать цыплятам с первого дня жизни, но она должна быть измельченной. Лучше всего отдать предпочтение клеверу, крапиве, листьям одуванчиков.
Поить цыплят можно только водой. Если они слабы и начинают болеть, в воду следует добавлять витамины и лекарства.
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