Вкуснятина не для вредителей! Чем обработать виноград весной от болезней и насекомых — советы для сада

Весной очень важно помочь растениям избавиться от возбудителей болезней и насекомых, которые просыпаются и начинают лакомиться соками деревьев и кустов. В материале мы рассказываем, чем обработать виноград весной 2023 от болезней и вредителей. Читай советы и приступай к защите своего сада.

Чем обработать виноград весной 2023 от болезней и вредителей

Виноград, так же как и плодовые деревья, требует опрыскивания и внимания садоводов. Особенно если твой виноградник еще молод. Обработка винограда от болезней и вредителей позволяет кустам легче плодоносить и соответственно обеспечивает лучший урожай.

Если на кустах винограда не видно наружных признаков болезней или вредителей, обработать его все же нужно. Сейчас погода для обработки благоприятная, поэтому можно начинать опрыскивать кусты.

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Обрабатывать виноград нужно в сухую и солнечную погоду. Лучше сделать это трижды за весну — по голой лозе от возбудителей болезней и вредителей, в мае и дополнительно перед самым цветением.

Первой весенней обработкой винограда должна быть против фунгицидов — грибковых заболеваний. Сейчас в магазинах для сада и огорода есть достаточно широкий выбор препаратов. Наиболее популярны 1% раствор железного купороса, Топаз, Искра-М, Алиот.

Если ты хочешь обработать виноград натуральными средствами, попробуй сделать отвар из крапивы, лука или чеснока. Кстати, мы рассказывали, когда нужно обрезать виноград весной.

Обработка винограда от вредителей

Самыми распространенными вредителями, которые портят листья и плоды, являются тля и паутинный клещ. Чтобы избавиться от них, виноград можно обработать следующими средствами:

Фозалон. Перметрин. Коллоидная сера 75%. Настой картофельной ботвы. Готовится в пропорции 2 кг измельченной ботвы на 10 л воды. Настаивается несколько часов. Мыльный раствор. Кусок дегтярного мыла нужно измельчить и растворить в 10 л воды.

При обработке винограда следует помнить о защитном костюме и дозировке препаратов, чтобы избежать отравления веществами и ожогов кустов.

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