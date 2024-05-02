Путешествия и вдохновение

Вкуснятина не для вредителей! Чем обработать виноград весной от болезней и насекомых — советы для сада

Анастасия Грубрина, журналист сайта 02 мая 2024, 13:15
Чим обробити виноград навесні 2023 від хвороб та шкідників
Фото: Pexels

Больше новостей
Доступный отдых в Европе: самые интересные направления 2024
Доступный отдых на море — возможно? Актуальные и интересные европейские направления 2024
В Украине создадут женское подразделение управления БпЛА - как присоединиться
В Украине создадут женское подразделение управления БпЛА: как подать заявку и какие требования
эстония
Украшения скифских времен и монеты: Эстония вернула Украине 274 незаконно вывезенных предмета культурного наследия
Женщины живут дольше мужчин
Женщины живут дольше мужчин даже при худшем состоянии здоровья — результаты исследования
Смотреть больше

Материалы по теме

какие растения любят кислую почву
Каждому свое место: какие растения любят кислую почву, а какие нейтральную или щелочную
посів огірків
Когда сеять огурцы в открытый грунт 2024: лучшее время для посева
Когда пересаживать тюльпаны
Когда пересаживать тюльпаны: лучшее время для смены места и высадки в грунт
чем подкормить редиску
Чем подкормить редиску — для хрустящих и налитых соком корнеплодов

Видео
0:07:53
Россияне делают подкопы вплотную к позициям ВСУ

Делают подкопы вплотную к нашим позициям! Россияне меняют тактику боя — НГУ
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 2 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:06:03
ограниченно пригодный
Ограниченно пригодных больше не будет? Как теперь будут определять, может ли человек нести службу в армии
0:04:23
Россияне сдают свои позиции: как работают Сечеславские десантники
Закончился очередной полк россиян. Десантники показали отработку по вражеской технике
0:09:33
Как научиться на оператора БПЛА: что нужно знать
Управлять дронами сможет каждый: что нужно знать о навыках и обучении в центрах подготовки
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 1 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:02:27
Благодатное
Под завалами осталась вся жизнь… Как живет ранее зажиточное фермерское село Благодатное
0:04:58
Военные теряют надежду на возвращение: будет ли демобилизация
Военные хронически истощены. Как вопрос демобилизации рассматривают командиры и родственники защитников
0:14:36
ВСУ недополучили питание: какие поставщики подвели войско
ВСУ недополучили питание: какие поставщики намеренно оставили войско без продуктов
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 30 апреля 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Больше видео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читать дальше
Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн
Вкуснятина не для вредителей! Чем обработать виноград весной от болезней и насекомых — советы для сада
Читать дальше
Покусала мошка: что делать — объясняет врач

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь