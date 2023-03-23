Лучшие удобрения для удачного урожая: чем подкормить смородину весной 2023

Весной многие растения нуждаются в подкормке. Ведь вместе с таянием снега вымывается немало полезных веществ, которые были в почве. А для удачного урожая в земле должно быть достаточное количество удобрений. В материале мы рассказываем, чем подкормить смородину весной 2023 и когда лучше всего это делать.

Чем подкормить смородину весной 2023: советы и сроки подкормки

Подкормку кустов смородины в саду можно начинать как только температура почвы прогреется до 10°C. Только при таких условиях корневая система сможет впитывать удобрения. После зимы нужно разрыхлить землю вокруг кустов, чтобы облегчить поглощение полезных веществ.

Во время первой подкормки необходимо дать максимальное количество азотсодержащих веществ, которых растению не хватало зимой.

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Вторую и третью подкормку можно проводить позже — при завязывании бутонов и после сбора ягод. Кроме этого смородина требует многократной обработки от насекомых. Кстати, раньше мы рассказывали, чем обработать смородину от вредителей и болезней.

Помни, что перед подкормкой кусты нужно полить. Подкармливать смородину можно, если куст достиг трех лет.

Чем подкармливать смородину для удачного урожая

Для щедрого урожая подкормить смородину можно минеральными или органическими удобрениями. Для первой подкормки больше всего подходит минеральное удобрение с азотом. Для второго и третьего можно использовать фосфорные и органические удобрения.

Для первой подкормки ( в конце марта — начале апреля ) используй минеральное удобрение — нитроаммофоску. Она насыщает кусты смородины веществами, необходимыми после зимовки. Хватит 10 г под каждый куст. Это удобрение сухое, поэтому его нужно равномерно рассыпать под кустом.

) используй минеральное удобрение — нитроаммофоску. Она насыщает кусты смородины веществами, необходимыми после зимовки. Хватит 10 г под каждый куст. Это удобрение сухое, поэтому его нужно равномерно рассыпать под кустом. Подкормка смородины мочевиной или аммиачной селитрой также подходит для первой подкормки. На каждый литр воды добавь 1 ст. л. вещества. Хорошо размешай и вылей под кусты.

Для второй подкормки ( в конце апреля — начале мая ) используй фосфорно-калийные минеральные удобрения. 10 г сульфата калия раствори в литре воды и вылей под куст.

) используй фосфорно-калийные минеральные удобрения. 10 г сульфата калия раствори в литре воды и вылей под куст. Для третьей подкормки можно использовать органические удобрения — пепел, навоз, перегной и помет. Учти, что органические удобрения нужно настаивать длительное время на воде.

Во время подкормки кустов удобрениями помни о собственной безопасности. Надевай защитный костюм, маску и перчатки, чтобы не травмировать кожу и дыхательные пути.

Раньше мы рассказывали, какими удобрениями лучше всего подкармливать клубнику.

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