Лучшие удобрения для удачного урожая: чем подкормить смородину весной 2023

Весной многие растения нуждаются в подкормке. Ведь вместе с таянием снега вымывается немало полезных веществ, которые были в почве. А для удачного урожая в земле должно быть достаточное количество удобрений. В материале мы рассказываем, чем подкормить смородину весной 2023 и когда лучше всего это делать.
Подкормку кустов смородины в саду можно начинать как только температура почвы прогреется до 10°C. Только при таких условиях корневая система сможет впитывать удобрения. После зимы нужно разрыхлить землю вокруг кустов, чтобы облегчить поглощение полезных веществ.
Во время первой подкормки необходимо дать максимальное количество азотсодержащих веществ, которых растению не хватало зимой.
Вторую и третью подкормку можно проводить позже — при завязывании бутонов и после сбора ягод. Кроме этого смородина требует многократной обработки от насекомых. Кстати, раньше мы рассказывали, чем обработать смородину от вредителей и болезней.
Фото: Unsplash
Помни, что перед подкормкой кусты нужно полить. Подкармливать смородину можно, если куст достиг трех лет.
Для щедрого урожая подкормить смородину можно минеральными или органическими удобрениями. Для первой подкормки больше всего подходит минеральное удобрение с азотом. Для второго и третьего можно использовать фосфорные и органические удобрения.
Во время подкормки кустов удобрениями помни о собственной безопасности. Надевай защитный костюм, маску и перчатки, чтобы не травмировать кожу и дыхательные пути.
Раньше мы рассказывали, какими удобрениями лучше всего подкармливать клубнику.
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