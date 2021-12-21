Чем удивить любимого? Интересные подарки на Новый год

Рождественская песня, елка, компания близких и, конечно же, подарки. Без этого не обходится ни один Новый год.

Бывает так, что ты долго мучаешься в поисках подарка. Вроде бы все есть, все дарила и хочется что-то новое и креативное.

Если ты зашла в тупик, мы здесь, чтобы помочь тебе выбрать подарок для твоего любимого мужчины.

Кожаные изделия

Хороший кожаный ремень или кошелек придадут солидности образу мужчины.

Такая вещь будет надежно и долго служить хозяину.

А еще на кожаных кошельках или картхолдерах можно сделать гравировку. Что придаст предмету уникальности и будет проявлением внимания. Ведь можно написать пожелания, имя или вашу особенную фразу.

Те же манипуляции можно провести с часами.

Сертификат

Можно дарить не только вещи, но и эмоции. Например, подарить своему любимому сертификат на картинг или авиасимулятор. И подобных вещей много. Такой подарок точно запомнится на всю жизнь.

Курсы

Если твоя вторая половинка имеет какое-то увлечение или хобби, или хочет освоить что-то новое, можно подарить курсы. Например, курс по программированию или веб-дизайну.

Гаджеты

Куда же в 21 веке без гаджетов? Все приобретает цифровой вид. Фитнес-браслеты, часы, беспроводные наушники, колонки, клавиатура, — что угодно можно подарить, ведь оно сейчас всем нужно.

Если твой мужчина давно хотел начать ходить в спортзал, но откладывал это на потом, подари ему абонемент в спортзал. Он точно уже не отвертится.

Мужские украшения

В настоящее время есть широкий выбор мужских украшений. Кольца, браслеты, серьги и прочее. Обретают популярность кожаные браслеты с серебряными элементами.

Романтический уик-энд вдвоем

Сделай подарок себе и ему. Подари уик-эенд в новогоднем Львове или зимней Одессе. Поезжайте вместе в сказочный Каменец-Подольский или красивые Черновцы.

В Украине есть много мест, где можно хорошо провести время.

Электронная книга

Если твоя вторая половинка любит читать, подари ему электронную книгу и закачай туда сразу несколько книг, которые были бы ему интересны.

В настоящее время электронные книги настолько усовершенствованы, что на них можно не только читать. Ее можно выбрать в соответствии с потребностями и бюджетом.

Все ждут подарок на Новый год, особенно дети. Но для малышей подарок должен быть не только хороший, но и полезный. Предлагаем тебе узнать, какую книгу подарить ребенку на Новый год.

Уверены, что хоть одна из них твоим малышам точно понравится.