Чистый четверг — как и когда правильно купаться

В этом году Чистый четверг у верующих восточного обряда выпадает на 21 апреля, а у верующих западного обряда – 14 апреля. Согласно давней традиции восточного обряда, в этот день верующие должны искупаться до заката солнца.
Большинство примет и традиций праздника связаны с очищением телесным и духовным. Это берет начало от библейской легенды, когда Иисус Христос лично вымыл ноги своих учеников во время Тайной вечери.
Верующие западного обряда в этот праздник причащаются, освящают специальное масло – миро, а вечером устраивают обряд омовения ног. На самом высоком уровне участие в обряде омовения ног принимает сам Папа Римский.
По традиции, кроме купания, в этот день также пекут паски, убирают дом.
Ранее мы рассказывали подробнее про Чистый четверг 2022 года и об обычаях и обрядах этого дня.