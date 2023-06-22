Что брать с собой на море: список важных вещей, о которых нужно помнить

Пляжный отдых — один из самых популярных видов отдыха для отпуска. Перед ним лучше заранее составить список, благодаря которому ты не забудешь что-нибудь важное.
Кроме воды, солнцезащитных очков, купальника и полотенца, существует ряд вещей, которые нужно обязательно брать на пляжный отдых. Что брать с собой на море 2023 — читай в материале.
Для поездки необходимо сложить в рюкзак самое основное — документы и деньги. Также не забудь о таких вещах:
В рюкзаке или сумочке должны быть вещи, которые всегда под рукой:
Для того чтобы следить за своей чистотой, не забудь:
Все это нужно класть в чемодан или в ручную кладь (каждое средство в ручной клади должно быть в емкостях до 100 мл).
Самые необходимые лекарства:
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