Что брать с собой на море: список важных вещей, о которых нужно помнить

Пляжный отдых — один из самых популярных видов отдыха для отпуска. Перед ним лучше заранее составить список, благодаря которому ты не забудешь что-нибудь важное.

Кроме воды, солнцезащитных очков, купальника и полотенца, существует ряд вещей, которые нужно обязательно брать на пляжный отдых. Что брать с собой на море 2023 — читай в материале.

Что брать с собой на море: самое важное

Для поездки необходимо сложить в рюкзак самое основное — документы и деньги. Также не забудь о таких вещах:

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паспорт, загранпаспорт, виза (если требуется);

билеты;

страховка;

документы на ребенка (если ты путешествуешь с ребенком без мужа, разрешение отца и свидетельство);

деньги в нескольких валютах, банковская карта.

Что взять с собой на море: ручная кладь

В рюкзаке или сумочке должны быть вещи, которые всегда под рукой:

документы;

расческа;

книга или журнал;

необходимые лекарства;

повербанк;

салфетки;

наушники;

зарядные устройства;

перекус.

Средства личной гигиены и косметика

Для того чтобы следить за своей чистотой, не забудь:

гель и шампунь;

кремы для рук, лица, ног;

солнцезащитный крем и лосьон после загара;

зубную щетку, пасту;

полотенце;

бритву, бритвенные средства.

Все это нужно класть в чемодан или в ручную кладь (каждое средство в ручной клади должно быть в емкостях до 100 мл).

Что брать на море из лекарств

Самые необходимые лекарства:

жаропонижающие;

противопростудные;

антисептики: йод, зеленка, хлоргексидин;

средства от ожогов;

бинты, вата, пластыри;

лекарство при отравлении, активированный уголь.

Что брать с собой на море из одежды

купальный костюм, плавки;

пляжные сандалии;

полотенце;

головной убор;

комплект одежды на каждый день плюс один запасной (футболки, шорты, платья, легкие костюмы, рубашки и т.д);

толстовка, длинные брюки (если станет холоднее);

косметичка со своей косметикой.

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