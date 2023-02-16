Что делать, чтобы розы дольше стояли: советы от опытного флориста

Розы — утонченные цветы, которые радуют глаз своими бутонами и яркостью. Но, увы, как любые живые растения, со временем они опадают и начинают терять красивый вид. Что делать, чтобы розы дольше стояли — читай в материале.
Флорист Алена Петрова работала во многих цветочных магазинах. По ее словам, первое правило, которое нужно помнить после того, как розы попали в дом — это ставить их в большую высокую вазу. Также, по словам эксперта, нужно обязательно следить за тем, чтобы ветки постоянно находились в холодной воде.
Чем выше ваза с холодной водой — тем лучше. Также необходимо делать свежий срез стебля каждый раз, когда меняешь воду. Важно также ставить цветы там, где меньше тепла. Можно добавлять в вазу немножко хлорки.
Чем выше ваза с холодной водой — тем лучше. Также необходимо делать свежий срез стебля каждый раз, когда меняешь воду. Важно также ставить цветы там, где меньше тепла. Можно добавлять в вазу немножко хлорки.
А если цветы начинают опадать и вянуть, набери в ванную холодную воду, добавь туда немного хлорки и замачивай их несколько часов.
Добавки к цветам должны быть питательными. Если возможности сходить в цветочный магазин нет, можно воспользоваться продуктами, которые есть дома.
Можно взять ложку сахара без горки и кинуть в воду. Также добавляют ложку уксуса или таблетку аспирина, водку, каплю отбеливателя.
Ранее мы рассказывали, что подарить подруге на день рождения.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!