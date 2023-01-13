Сейчас пригодится: что делать, если замерз дизель

Часто бывает, что из-за мороза дизель замерзает и не подает признаков жизни. Однако существует множество методов для того, чтобы топливо размерзлось и ты мог (могла) спокойно ехать по своим делам.

Что делать, если замерз дизель — читай в материале.

Замерз дизель: что делать в такой ситуации

Лучший вариант в такой ситуации — поставить машину на несколько часов в теплый гараж. Например, если он отапливается или подземного типа.

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Если ты находишься недалеко от гаражей пожарных машин (спасателей), котельных, можно отбуксировать автомобиль туда. Однако этот метод довольно затратный по времени.

Если замерз дизель — значит парафином забился топливный фильтр машины. Поэтому согревать нужно именно фильтр. Для того чтобы его разогреть, воспользуйся инструкцией:

обмотай фильтр сухой тряпкой;

после этого аккуратно полей горячей водой (возьми термос или чайник);

если на улице небольшой мороз (до –10), то тебе хватит несколько литр кипятка и 10-15 минут на это дело;

если холоднее — возьми 3 л горячей воды и потихоньку лей ее на фильтр (при этом подожди, чтобы все прогрелось 20-30 мин);

Таким образом, парафин, который из солярки попал в фильтр, растворится и пропустит фильтр, а двигатель снова будет работать. Важно, что без тряпки воду на фильтр лучше не лить.

Ведь если под рукой нет полотенца, то понадобится больше воды. Кроме того, могут появиться трещины на корпусе.

Что еще делать, когда замерз дизель

Если под рукой нет ни термоса, ни чайника, нужно отыскать источник электроснабжения. Если есть строительный фен — прогрей им фильтр. Однако это нужно делать аккуратно, обдувая только корпус с большого расстояния. Металл не должен перегреться.

Кроме этого, если у тебя есть новый фильтр, можно на месте заменить старый элемент.

Однако этот случай не для новичков. Ты должен (-а) точно знать, как это правильно делать. Но нужно также знать, что если дизель очень сильно замерз, то он снова забьет и новый фильтр парафином. Это произойдет сразу после того, как ты запустишь мотор.

Также можно заранее купить специальные присадки для предотвращения кристаллизации парафина в дизеле. Он эффективно борется с морозами, но ставить его нужно для наступления жестоких холодов.

Что делать, если замерз дизель: метод для самых ленивых

Для того чтобы дизель размерз, просто прогрей место под капотом тепло вентилятором (дуйчиком). Он есть дома почти у каждого.

Но перед этим открой капот и оберни чем-нибудь теплым: пледом, пленкой или брезентом.

Важно, что если фильтр расположен далеко, например, под кузовом авто, то этот способ в таком случае не является рабочим. Он отлично подходит тогда, когда фильтр — у двигателя.

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