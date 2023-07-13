Самое важное впереди! Что делать с чесноком после выкапывания и как понять, что он созрел

Чтобы собрать и сохранить удачный урожай чеснока на зиму, необходимо знать несколько важных правил. Когда его собирать и как понять, что чеснок готов к выкапыванию?
Читай в нашем материале, что делать с чесноком после выкапывания из грядки – главные советы для ответственных огородников.
Урожай чеснока можно начинать собирать и высушивать, когда он имеет следующие признаки:
Чаще всего выкапывание чеснока начинают в конце июля — начале августа. Если головки начали трескаться, выкапывать чеснок нужно срочно. Не выкопанный вовремя урожай может начать прорастать заново.
Если чеснок задолго находится в земле, это негативно сказывается на его сроках хранения. Он может не долежать даже до зимы. Поэтому следить за грядками чеснока нужно активнее уже с июля.
Чтобы убедиться в спелости чеснока, выкопай несколько штук и проверь по всем критериям, описанным выше. После выкапывания наступает важнейший этап — высушивание и подготовка урожая к зимовке.
После выкапывания чеснока его нужно правильно просушить. Лучше всего делать это на свежем воздухе. Разложи чеснок на ткани или на столе на солнце. Выдержи 5-8 часов. После этого перебери его.
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Затем чеснок можно относить в помещение. Там его нужно разложить ровным слоем и сушить еще две недели. Чеснок переворачивай каждый день, чтобы он равномерно высыхал. Если есть возможность, суши чеснок в теплице, в которой циркулирует воздух.
Через две недели сушки срежь корни и стебель. От стебля оставь 8-10 см. Высушенный чеснок можно хранить многими способами: связанный пучками, в стерилизованных банках, мешках или ящиках (дно посыпь солью), в холодильнике или луковой шелухе.
Для хранения в ящиках следует пересыпать чеснок солью, это предохраняет его от появления грибковых заболеваний, плесени и гниения.
Раньше мы рассказывали, когда выкапывать чеснок и как это правильно делать.
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