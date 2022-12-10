Для спорта, развлечений и концентрации внимания — что подарить мальчику-подростку на Новый год

Больше всего новогодние праздники ждут дети. Они знают, что за хорошее поведение их ждут подарки. Родители долго могут думать, чем удивить ребенка, у которого, кажется, уже есть все.

Мы расскажем, что можно подарить мальчику-подростку на Новый год, чтобы ему было интересно.

Что подарить мальчику-подростку на Новый год

Для концентрации внимания

Подростковый период сложный для детей, потому что они активные и находятся в поисках себя. Поэтому иногда им нужно отдохнуть и сконцентрироваться на каком-то деле.

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В этом может помочь конструктор. Сейчас их существует множество вариантов: железные модели машин, деревянные или картонные 3D-модели памятников архитектуры, или пластмассовые с мелкими и большими деталями, которые могут быть в форме космического корабля, звезды, планеты и т.д.

Ребенку будет интересно собрать какую-нибудь модель, особенно если она больших размеров. Так что мальчик с удовольствием может потратить на сбор конструктора не один день.

Другой подарок, развивающий внимательность, — пазлы. Их можно найти на 1000, 2000 и даже 5000 частиц. Изображения могут быть самые разные, даже можно заказать фото ребенка или семейный портрет.

Говорят, что книга — лучший подарок. Так и есть, но нужно учитывать предпочтения подростка. Если подобрать интересующий его цикл приключений, то он с удовольствием будет читать одну книгу за другой.

Для развлечений и творчества

Зимняя пора дарит нам много развлечений, так что мальчику можно подарить сани или другие вещи, на которых можно съезжать с гор. Также развлечения можно найти и дома — этому может помочь хорошая настольная игра.

Подари мальчику набор для экспериментов, например, для выращивания кристаллов.

А если подросток — творческая личность, подари ему профессиональный набор для рисования, холст, краски, мольберт. Другой пример набора для творчества — резьба и обжиг по дереву.

Технологии и спорт

Зимой не побегаешь в футбол с друзьями на улице, но можно найти альтернативный спорт дома. Например, повесить боксерскую грушу и приобрести перчатки, повесить мини-баскетбольное кольцо и мяч.

Если подросток занимается профессионально каким-нибудь спортом, можно подарить ему соответствующие атрибуты — кожаный футбольный мяч, новые бутсы, наколенники и т.д.

Хорошими подарками этой зимой также будут теплые спортивные костюмы и термобелье. Также можно подарить мальчику другую стильную одежду, например рубашки, брюки, свитера и т.д.

Сейчас почти у всех детей есть гаджеты, поэтому следует подарить им павербанк, чтобы они могли вовремя подзарядить телефон. Также мальчику можно подарить другие гаджеты: фитнес-браслет, колонку, наушники и т.д.

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