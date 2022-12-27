Чем удивить любимого — интересные идеи, что подарить мужу на Новый год 2023

Рождественская песня, елка, компания близких и, конечно же, подарки. Без этого не обходится ни один Новый год.

Бывает так, что ты долго мучаешься в поисках подарка. Вроде бы все есть, все дарила и хочется что-то новое и креативное.

Если ты зашла в тупик, мы здесь, чтобы помочь тебе выбрать подарок для твоего любимого мужчины.

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Так что же подарить мужу на Новый год? Держи идеи подарков.

Что подарить мужу на Новый год 2023

Кожаные изделия

Хороший кожаный ремень или кошелек придадут солидности образу мужчины.

Такая вещь будет надежно и долго служить хозяину.

А еще на кожаных кошельках или картхолдерах можно сделать гравировку. Что придаст предмету уникальности и будет проявлением внимания. Ведь можно написать пожелания, имя или вашу особенную фразу.

Те же манипуляции можно провести с часами.

Сертификат

Можно дарить не только вещи, но и эмоции. Например, подарить своему любимому сертификат на картинг или авиасимулятор. И подобных вещей много. Такой подарок мужу на Новый год 2023 точно запомнится на всю жизнь.

Курсы

Если твоя вторая половинка имеет какое-то увлечение или хобби, или хочет освоить что-то новое, можно подарить курсы. Например, курс по программированию или веб-дизайну.

Гаджеты

Куда же в 21 веке без гаджетов? Все приобретает цифровой вид. Фитнес-браслеты, часы, беспроводные наушники, колонки, клавиатура, — что угодно можно подарить, ведь оно сейчас всем нужно.

Если твой мужчина давно хотел начать ходить в спортзал, но откладывал это на потом, подари ему абонемент в спортзал. Он точно уже не отвертится.

Мужские украшения

В настоящее время есть широкий выбор мужских украшений. Кольца, браслеты, серьги и прочее. Обретают популярность кожаные браслеты с серебряными элементами.

Романтический уик-энд вдвоем

Сделай подарок себе и ему. Подари уик-эенд в новогоднем Львове или зимней Одессе. Поезжайте вместе в сказочный Каменец-Подольский или красивые Черновцы.

В Украине есть много мест, где можно хорошо провести время.

Электронная книга

Если твоя вторая половинка любит читать, подари ему на Новый год электронную книгу и закачай туда сразу несколько книг, которые были бы ему интересны.

В настоящее время электронные книги настолько усовершенствованы, что на них можно не только читать. Ее можно выбрать в соответствии с потребностями и бюджетом.

Все ждут подарок на Новый год, и даже те, с кем ты работаешь. Читай, что подарить коллеге на Новый год.