Поздравь и поблагодари за успех! Идеи подарков на день бухгалтера 2023 — на любой кошелек

Через несколько дней, 16 июля, в Украине будут отмечать день бухгалтера. Поэтому ответственные коллеги уже готовятся выбрать приятный и полезный подарок.

В нашем материале ты узнаешь, что подарить на день бухгалтера — мы подготовили интересные и недорогие варианты.

Что подарить на день бухгалтера 2023: идеи подарков

День бухгалтера — важный профессиональный праздник. Поэтому не поздравить с ним своего работника или работницу будет не вежливо. Подарок на день бухгалтера может быть сложно подобрать, но мы здесь, чтобы помочь тебе!

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Подарок может быть от тебя персонально или от всего коллектива, поэтому идеи ниже отличаются в ценовой категории. Читай в нашем материале подробно, что подарить на день бухгалтера.

Самым простым и полезным подарком в день бухгалтера есть тематическая книга. Сегодня украинский рынок литературы ожил, он стремительно развивается, поэтому на полочках можно найти настоящие жемчужины. Приятно, что есть и профильная литература, поэтому любой профессионал будет только рад, проверить или углубить свои знания.

Не обходи вниманием и девайсы для удобного ведения дел. Это может быть сенсорная ручка, планшет, новая мышка, клавиатура и другое. Словом, все, что может сделать работу легче и приятнее.

Удобная сумка или рюкзак никогда не будут лишними. Качественный и вместительный рюкзак или сумка понадобятся если не каждый день, то хотя бы для путешествий. Кстати, для путешествий можно подарить новый чемодан, органайзеры, трекер, чтобы следить за вещами.

Эргономичный стул — мечта тех, кто имеет сидячую работу. Он разгружает спину и колени, делает сидение безопасным. Единственный минус — его заоблачная цена. Поэтому такой подарок станет возможным, только если у вас большой рабочий коллектив.

Подарочный сертификат: на массаж, в бассейн, spa-процедуры, конную прогулку, мастер-класс росписи посуды и так далее. Это полезная и простая идея подарка. Сертификат можно использовать на протяжении длительного времени, что удобно для получателя.

Если твой бухгалтер увлекается спортом — подари инвентарь: гантели, скакалки, блок для йоги, сумка, смарт-часы, наушники и другое. Однако помни, что эти подарки подходят только в том случае, если человек действительно любит спорт.

Вкусный подарок, например, набор кофе или чая, крафтовые сладости или сыры, пастила, орехи, экзотические фрукты. Такой подарок будет недорогим и вкусным.

Кольца, браслеты, кулоны, броши, серьги можно подарить, если бухгалтер (мужчина или женщина) любят украшения. Или можно подарить симпатичную бижутерию.

Косметика и уход за собой: можно подарить уход для тела или сертификат в магазин косметики, чтобы точно не прогадать.

Подари товары для дома — свечи, вазы, картину. Это дополнит интерьер и создаст уют.

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