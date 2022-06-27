Путешествия и вдохновение

Для садовода, гостеприимной, спортивной и для отдыха: идеи подарков для мамы на день рождения

Богдана Макалюк, редактор сайта 27 июня 2022, 08:30
Що подарувати мамі на день народження
Фото: Unsplash, Pexels

Больше новостей
Дефолт у Росії
Доигрались! В России впервые за 100 лет произошел дефолт — Bloomberg. Что это значит
С какого возраста ребенку можно давать сезонные ягоды
Бабушки коворят, что до трех лет не стоит, но ведь сезон витаминов! С какого возраста ребенку можно черешню, вишню и клубнику?
емоційна втома
Устал(-а) ждать победы? Расскажем, как вернуть стабильность во время кризиса
эвакуация из Донецкой и Луганской области
Мира хотим! Как проходит эвакуация украинцев с горячих точек боевых действий
Смотреть больше

Материалы по теме

Що подарувати батька на Новий рік
Небанально и от души! Что подарить родителям на Новый год 2022
Подарунок дружині на Новий рік 2022
Мы уверены, твоя жена будет в восторге. Держи варианты подарков для любимой на Новый год
Что подарить мужу на Новый год
Чем удивить любимого? Интересные подарки на Новый год
Яку книгу подарувати дитині
Топ-5 детских книг для новогоднего подарка

Видео
Дефолт у Росії

Доигрались! В России впервые за 100 лет произошел дефолт — Bloomberg. Что это значит
0:01:53
эвакуация из Донецкой и Луганской области
Мира хотим! Как проходит эвакуация украинцев с горячих точек боевых действий
0:04:09
Нулевое растаможивание авто
Нулевое растаможивание авто отменяется! Как будут возвращать налоги те, кто “гонит” автомобили из ЕС
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 27 червня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 27 июня
0:05:50
Выставка в Давосе
Преступление – второе имя России. Ажиотаж на выставке Дом российских военных преступлений в Давосе
0:04:25
волонтерские штабы в Харькове и Львове
Не хочу, чтобы мои дети жили в подвале — харьковские чемпионы создали волонтерские штабы
0:02:47
СБУ перехватила новые методички Кремля
Война — это мир, свобода — рабство, незнание — сила, или как СБУ перехватила новые методички Кремля
Сергій Грабський про ситуацію на фронті в Україні 26.06.2022
Мы сделали практически невозможное — Грабский о боях на Донбассе и причинах отступления ВСУ от Северодонецка
Фейки о кандидатстве в ЕС
“Через 10 или 15 лет ждите”: опровергаем основные фейки о кандидатстве Украины в ЕС
0:05:25
Історії бійців тероборони - війна об'єднала людей різних професій
Бандуристы, предприниматели и администраторы — добровольцы откровенно о службе в ТрО
Больше видео
Місячний календар риболовлі на липень 2022 - коли клюватиме риба
Читать дальше
Календарь рыболова на июль 2022. Держи самые удачные дни для клева

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь