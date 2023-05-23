Благодарность за доброту и заботу: что подарить воспитателю на выпускной в детском саду

Приближается время выпускных, дети вскоре пойдут в школу, а воспитатели встретят новых малышей, в которых будут вкладывать добро и заботу. Если ты хочешь отблагодарить преподавателя за все, чему он научил твоего ребенка, читай в нашем материале, что подарить воспитателю на выпускной.

Что подарить воспитателю на выпускной в детском саду: идеи подарков

Подарки воспитателю необязательно должны быть яркими и дорогими. Ты ведь хочешь поблагодарить за тепло и доброту, что он (она) проявляла годами к твоему ребенку. Подарок может быть коллективным, от всех родителей или только от тебя.

Подарить можно что-нибудь вкусное и полезное. Например, корзина с экзотическими фруктами, ягодами и сладостями. В корзину можно подарить набор разных вкусов чая.

Обязательно обрати внимание на цветы, они всегда поднимают настроение. Неважно, воспитатель женщина или мужчина, такой подарок является проявлением уважения. Если хочется подарить что-нибудь полезное, это может быть сертификат на активность — например, на массаж, конную прогулку, дегустацию вин и сыров и так далее.

Творческой воспитательнице можно подарить картину по номерам, мастер-класс по изготовлению глиняных изделий, флористике и другие. Чтобы подарить впечатления, можно купить билеты в театр, кино, на фестиваль, стендап.

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Подарить воспитателю на выпускной в садике можно и что-то изготовленное своими руками вместе с ребенком. Это будет напоминать о счастливых мгновениях детства.

Полезным подарком будут средства по уходу за телом. Это могут быть кремы, скрабы, масла, маски или целебные грязи.

Ты можешь подарить что-нибудь для работы. К примеру, удобный и красивый ежедневник, органайзеры, папки или что-то подобное.

Обрати внимание на бытовые вещи. Они могут быть стильными и нужными. Например, красивая ваза, плед, коврик для ног, настольная лампа, подставка, свечи и другое.

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