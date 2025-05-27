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Что посмотреть в Яремче: достопримечательности, памятники и развлечения жемчужины Карпат

Диана Просяник, редактор сайта 27 мая 2025, 15:45
Яремче что посмотреть
Фото Unsplash

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