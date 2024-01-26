Аренда жилья в Польше: что нужно знать и как себя защитить

Украинцы, выехавшие за границу, снимают жилье. Большинство украинцев выехали в Польшу, где столкнулись с проблемой аренды жилья.

Когда ищешь жилье за границей, следует обратить внимание на особенности местного рынка недвижимости и изучить все нюансы. На 24 канале рассказали об особенностях аренды жилья в Польше и что такое кауция.

Аренда жилья в Польше: что нужно знать

Что такое кауция при аренде жилья в Польше

Кауция — это залог, который чаще всего равняется сумме месячной аренды. Этот залог вносят при подписании договора. Арендатор может получить кауцию обратно при выезде из квартиры, но при условии, что у жилья нет серьезных повреждений.

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Благодаря этому залогу польский арендодатель защищает свое имущество и себя от материальных затрат. Но стоит знать, что это не просто идея польских арендодателей, кауция регулируется Законом о защите прав жителей. Но закон определяет максимальную сумму кауции, а не минимальную. То есть, арендодатель может и не просить залог, но такое происходит довольно редко.

Максимальные суммы кауции:

для долгосрочного договора залог не может превышать 12-кратного размера ежемесячной оплаты;

для кратковременного договора — не более шестикратного размера ежемесячной оплаты;

на практике чаще всего арендодатели определяют кауцию в размере оплаты за 1 месяц проживания.

Как вернуть кауцию при выезде из жилья

Согласно польскому закону, кауцию должны вернуть в течение 30 дней с момента выезда из арендуемого жилья. Отсчет начинается с того дня, когда арендодатель узнал, что арендатор уже выехал из жилья. Так что следует сообщить владельцу жилья в письменной форме, чтобы у тебя были доказательства.

Если арендодатель отказывается возвращать средства, есть несколько вариантов действий, но прежде нужно убедиться, что у тебя нет долгов перед арендодателем и не повредил(-а) жилье.

Возвращение кауции — требование закона, а невыполнение этого требования — противоправное действие. Надо написать письмо арендодателю о возвращении кауции, так у тебя будет доказательство, что ты просил(-а) вернуть средства. Можно обратиться в суд. Для процесса нужно предоставить доказательства по делу: договор, факт оплаты кауции (квитанции), попытку досудебного урегулирования (письмо арендодателю).

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Как обезопасить себя при аренде жилья

Прежде всего, чтобы потом не было проблем с возвращением кауции, нужно убедиться, что этот пункт прописан в договоре. Надо иметь квитанцию о залоге и хранить ее. При оплате нужно указать сумму и назначение, это должно отражаться в квитанции.

Стоит также осторожно относиться к вещам и мебели в арендованном жилье. Если никакого ущерба не будет, то у арендодателя не будет оснований тратить средства с кауции на компенсацию.

Но если это произошло, то все расходы должны быть обоснованы. Если вещь можно отремонтировать, не стоит покупать новую, а платить только за ремонт.

При аренде жилья нужно быть очень внимательным, чтобы не наткнуться на мошенников. Ранее мы рассказывали об афере с арендой жилья.

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