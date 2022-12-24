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Сочельник, Рождество и Крещение: какие церковные праздники будут отмечать в январе 2023 года

Вероника Кононенко, редактор сайта 24 декабря 2022, 06:30
церковні свята у січні 2023
Фото: Unsplash

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