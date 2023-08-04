Не только место для оздоровления! Что посмотреть и посетить в Трускавце во время отдыха

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину, граждане свободной страны остались фактически без большой части курортов и направлений отдыха на Юге и Востоке. Многие города и населенные пункты пережили обстрелы, оккупацию, затопление или просто грабеж от рук российского народа.

Как ни крути, но отдыхать и улучшать свое здоровье нужно каждому из нас. Временно мы не можем понежиться в Черном и Азовском морях, посетить достопримечательности Крыма или насладиться свободой степей Донецкой области. Однако на Западе страны есть достаточно курортов, которые тебе точно понравятся.

Среди них курортный Трускавец, рекреационные свойства которого известны далеко за пределами Украины. Куда пойти и что посмотреть в Трускавце 2023 — рассказываем дальше.

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Что посмотреть в Трускавце

Трускавец известен своей водой, обладающей лечебными свойствами. Чтобы улучшить работу ЖКТ, вывести шлаки и восстановить клетки печени и других органов, сюда приезжают люди не только из Украины, но и из других стран.

Бювет минеральных вод Трускавца

Первая достопримечательность, а заодно — и визитная карточка Трускавца — это бювет минеральных вод города. Уже несколько лет здесь работает карточная система, то есть пить воду можно только за деньги.

Вместе с тем существенно выросли цены и на жилье и питание, поэтому отпуск в Трускавце будет не из дешевых.

Музеи Трускавца

Сейчас в Трускавце действуют только два музея и одна картинная галерея.

Музей народного художника Украины Михаила Биласа.

Находится на центральной площади туристической части Трускавца, недалеко от бювета и заведения Львовская мастерская шоколада и напротив Дома культуры имени Тараса Шевченко.

Музей рассказывает о художнике Михаиле Биласе, всю жизнь творившем в Трускавце. Он — украинский художник текстиля, экспозиционер, мастер гобелена, модельер и главный художник домов моды.

Художник скончался 25 января 2016 года.

Музей истории Трускавца.

Городской исторический музей в городе Трускавец расположен на улице Джерельной, ведущей от бювета к центру города. Выше музея можно увидеть памятники Митрополиту Андрею, Сечевых стрелков.

В музее собраны материалы и предметы истории и культуры города, а также упоминания о выдающихся личностях, связанных с Трускавцом.

В семи залах музея экспонируется немало интересных документов, оригинальных экспонатов по истории и быту населения Подгорья с древнейших времен до современности.

Галерея Kopchak Art Gallery.

Галерея также является мастерской семьи Копчаков. В галерее представлены работы художников, в частности, картины молодого художника Андрея Копчака.

Расположена по адресу ул. Ивана Мазепы, 21 Д, на втором этаже. Рядом находится отделение почты.

Достопримечательности культуры и религии

Костел Успения Пресвятой Девы Марии.

Римско-католический костел Успения Пресвятой Девы Марии является историко-архитектурным памятником Трускавца. В 1859 году построили каплицу, а в 1912 году её расширили до размера Костела.

Статуя Христа Спасителя.

Архитектурная композиция Христос Спаситель находится на Гошевской горе, являющейся самой высокой точкой Трускавца.

Сама статуя высотой в девять метров, а постамент достигает трех метров. То есть высота скульптуры составляет 12 метров.

С Гошевской горы виден весь город и местная железная дорога.

Не только место для оздоровления! Что посмотреть и посетить в Трускавце во время отдыха / 3 Фотографии

Сквер имени Раймонда Яроша.

Раймонд Ярош был одним из важнейших людей для Трускавца. Именно он руководил союзом Трускавецкие источники, а за время правления проводил прогрессивную реформаторскую деятельность в курорте, обустроил летний курорт-спутник Трускавца.

Тогда же Трускавец стал известнейшим и лучшим курортом в Восточной Европе.

Семьей Яроша был также насажден парк возле бювета в Трускавце.

Вилла Kluberg.

По архитектурному стилю вилла является одним из самых ярких образцов модерна с элементами швейцарского стиля. С момента своего строительства вилла функционировала в качестве пансионата с комнатами для аренды отдыхающих.

Построена она в 1907 году по просьбе местного жителя Майера Клуберга.

Теперь на первом этаже функционирует ресторан, заполненный историческими артефактами. Находится заведение по улице Тараса Шевченко, 1.

Экскурсии.

Из Трускавца постоянно курсируют экскурсионные маршруты. Посетить можно:

Синевир; Мукачево; Ворохту; Буковель; Львов; Высокий Верх; Славское; Скалы Довбуша; Боржавские горные долины; Самбор; Почаев; Галицкое ранчо.

В Трускавце также много развлечений для детей: детские аттракционы в центре города, парк динозавров Дино Парк и Арт-мастерская Другой мир.

И в городе также есть большой дельфинарий, который до сих пор остается популярным среди туристов. Однако дельфинарии — не самое лучшее место для животных. Раньше мы подробно рассказывали тебе об этом в другом материале.

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Главное фото: Depositphotos.