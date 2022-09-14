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Теперь можно не платить? ЕС вводит бесплатный роуминг для украинцев

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 14 сентября 2022, 14:30
Євросоюз скасував платний роумінг для України: офіційно
Фото: Pexels

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