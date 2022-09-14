Теперь можно не платить? ЕС вводит бесплатный роуминг для украинцев

Каждый день Украина уверенно шагает по пути в Евросоюз. Европейские партнеры всячески помогают стране и населению. В этот раз ЕС решил отменить платный роуминг для украинцев. Когда и как это заработает, смотри в материале.

Евросоюз отменил платный роуминг для Украины

Украинцы, находящиеся в родной стране и внутри Евросоюза, смогут пользоваться услугами своих мобильных операторов и не оплачивать колоссальные суммы за роуминг.

Мы дадим возможность Украине максимально использовать ее потенциал. Опираясь на успех путей солидарности для обеспечения бесперебойного доступа к единому рынку, — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

До этого ряд европейских и украинских операторов предложили беженцам пользоваться роумингом бесплатно на некоторое время.

Такой шаг приближает Украину к европейскому пространству. У украинцев будут такие же условия, как и у жителей Европы даже после завершения войны.

Какой роуминг в ЕС

Сеть внутри Евросоюза внутренняя. То есть житель Чехии или Польши может свободно общаться в Германии или другой стране Союза.

Тарифы, соответственно, не изменяются, дополнительных доплат нет. Такую сеть ввели ради удобства путешествий для жителей Евросоюза.

Для украинцев система будет работать так же.

Ранее мы рассказывали, как студенты могут выехать за границу.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!