Green Card 2027: период регистрации, требования к участникам и как подать заявку

Лотерея Diversity Visa (DV-2027), известная как программа грин-карт, дает шанс тысячам людей из стран с низким уровнем иммиграции в США получить постоянное проживание.

Читай в материале, когда можно подать заявку на регистрацию в этой лотерее и правила подачи заявки.

Green Card 2027: что известно о датах подачи заявок

Государственный департамент США еще не объявил официальные даты регистрации для участия в лотерее грин-карты. Спикер подтвердил, что объявление о программе DV 2027 будет опубликовано на официальном вебсайте Государственного департамента:

Даты регистрационного периода программы DV-2027 будут широко обнародованы в ближайшие месяцы…

Правила участия и требования к участникам Green Card

Программа DV предусматривает выдачу до 55 000 виз каждый год. Участники должны быть гражданами стран, из которых иммиграция в США составляет менее 50 000 человек за последние пять лет. Украина входит в список таких стран, поэтому украинцы могут участвовать в этой лотерее. Основные требования:

Возраст: от 18 лет (или моложе, если подают родители).

Образование: среднее образование или эквивалент (12 лет обучения) или по меньшей мере два года опыта работы за последние пять лет в профессии, требующей не менее двух лет обучения.

Здоровье и отсутствие криминального прошлого: победители будут проходить медицинское освидетельствование и проверку.

Заметим, что подача более одной заявки на человека приведет к дисквалификации всех заявок.

Как подать заявку на участие в Green Card: шаг за шагом

Регистрация происходит исключительно онлайн на официальном сайте dvprogram.state.gov в период подачи. Процесс простой и бесплатный:

Зайди на сайт и заполни электронную форму (E-DV).

Укажи личные данные: ФИО, дату рождения, страну рождения, семейное положение.

Добавь свое фото.

Если есть семья, добавь данные о жене/супруге и детях до 21 года — они могут получить визы вместе с победителем.

Получи подтверждающий номер (confirmation number).

Заявка заполняется на английском, однако на сайте есть инструкции на украинском языке. После подачи заявки на участие в лотерее изменения невозможны, поэтому проверяй данные тщательно и медленно.

Раньше мы рассказывали о новом сборе, который США ввели против украинских беженцев — читай детали этого сбора в материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!