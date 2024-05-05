Дом — место, где ты чувствуешь комфорт, спокойствие и вдохновение. И всегда приятны изменения в интерьере — особенно интересно думать над ремонтом и обустройством собственного дома.

А как же разбегаются глаза, когда встречаешь красивые фото квартир в разных стилях: лофт, современная классика, минимализм, контемпорари, джапанди, мидсенчюри, классика или этнические стили. Особенно актуальны сейчас четыре последних.

Естественно, все эти стили просто смешиваются меж собой. Но, например, лучше видеть несколько вариантов.

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Если ты в поисках идей интерьера кухни — тогда читай наш материал дальше, где мы собрали идеи дизайна на любой вкус!

Идеи интерьера кухни в стиле лофт

Стиль лофт — это новое направление интерьера квартир и домов. Он новый, потому что стал популярным в 20 и 21 веках.

Лофт характерен верхней частью помещения, которая выглядит “недостроенной”: кирпичные стены без штукатурки, камень и дерево в интерьере, сходство с чердаком — все это о лофте.

Основные признаки стиля лофт — кирпич, дерево, подвесные лампы вместо люстр.

Минимализм, джапанди или типичный лофт? Несколько идей для дизайна твоей кухни / 3 Фотографии

Интерьер кухни в стиле артдеко

Артдеко — это декоративное искусство, характерное течение в дизайне 20 века. Артдеко это о роскоши с элементами искусства.

В интерьере стиль артдеко отличается также помпезностью.

Минимализм, джапанди или типичный лофт? Несколько идей для дизайна твоей кухни / 2 Фотографии

Кухня в стиле классики и современной классики

Классика никогда не выходит из моды. Её можно дополнять или смешивать с другими стилями, однако основные признаки всегда будут оставаться. Примером классического стиля в интерьере кухни есть светлые цвета и изысканность.

Современная классика сочетает основу классики с современными технологиями и деталями: освещение, функциональность, материалы.

Минимализм, джапанди или типичный лофт? Несколько идей для дизайна твоей кухни / 2 Фотографии

Дизайн кухни: минимализм

Минимализм есть едва ли не самым распространенным стилем в интерьере. Особенно часто его используют именно на кухнях, где загрязнения гораздо больше, чем в других комнатах.

Это об отсутствии ручек, излишних открытых поверхностей.

Минимализм, джапанди или типичный лофт? Несколько идей для дизайна твоей кухни / 4 Фотографии

Интерьер в стиле мидсенчюри

Если ты любишь времена 60-х — тогда такой дизайн именно для тебя! Много деталей, приятные цвета и преимущество дерева.

Взгляни на примеры, чтобы понять все без лишних слов.

Кухня в стиле джапанди

Джапанди — это смесь японского и скандинавского стилей в интерьере. Здесь также присутствует минимализм и интересные формы.

Минимализм, джапанди или типичный лофт? Несколько идей для дизайна твоей кухни / 2 Фотографии

Также важной деталью в ремонте является выбор межкомнатных дверей. Как правильно выбрать дверь в дом — читай в материале.

Главное фото: Pinterest, Instagram.

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