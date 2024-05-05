Минимализм, джапанди или типичный лофт? Несколько идей для дизайна твоей кухни

Дом — место, где ты чувствуешь комфорт, спокойствие и вдохновение. И всегда приятны изменения в интерьере — особенно интересно думать над ремонтом и обустройством собственного дома.
А как же разбегаются глаза, когда встречаешь красивые фото квартир в разных стилях: лофт, современная классика, минимализм, контемпорари, джапанди, мидсенчюри, классика или этнические стили. Особенно актуальны сейчас четыре последних.
Естественно, все эти стили просто смешиваются меж собой. Но, например, лучше видеть несколько вариантов.
Если ты в поисках идей интерьера кухни — тогда читай наш материал дальше, где мы собрали идеи дизайна на любой вкус!
Стиль лофт — это новое направление интерьера квартир и домов. Он новый, потому что стал популярным в 20 и 21 веках.
Лофт характерен верхней частью помещения, которая выглядит “недостроенной”: кирпичные стены без штукатурки, камень и дерево в интерьере, сходство с чердаком — все это о лофте.
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Допис, поширений DESIGN | ARCHITECTURE | HOME STAGING | CONSTRUCTION (@silno_design)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений КУХНІ НА ЗАМОВЛЕННЯ • ЛЬВІВ (@tvoimebli)
Допис, поширений КУХНІ НА ЗАМОВЛЕННЯ • ЛЬВІВ (@tvoimebli)
Основные признаки стиля лофт — кирпич, дерево, подвесные лампы вместо люстр.
Артдеко — это декоративное искусство, характерное течение в дизайне 20 века. Артдеко это о роскоши с элементами искусства.
В интерьере стиль артдеко отличается также помпезностью.
Классика никогда не выходит из моды. Её можно дополнять или смешивать с другими стилями, однако основные признаки всегда будут оставаться. Примером классического стиля в интерьере кухни есть светлые цвета и изысканность.
Современная классика сочетает основу классики с современными технологиями и деталями: освещение, функциональность, материалы.
Минимализм есть едва ли не самым распространенным стилем в интерьере. Особенно часто его используют именно на кухнях, где загрязнения гораздо больше, чем в других комнатах.
Это об отсутствии ручек, излишних открытых поверхностей.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ІТАЛІЙСЬКІ КУХНІ SCAVOLINI (@scavolini_lviv)
Допис, поширений ІТАЛІЙСЬКІ КУХНІ SCAVOLINI (@scavolini_lviv)
Если ты любишь времена 60-х — тогда такой дизайн именно для тебя! Много деталей, приятные цвета и преимущество дерева.
Взгляни на примеры, чтобы понять все без лишних слов.
Джапанди — это смесь японского и скандинавского стилей в интерьере. Здесь также присутствует минимализм и интересные формы.
Также важной деталью в ремонте является выбор межкомнатных дверей. Как правильно выбрать дверь в дом — читай в материале.
Главное фото: Pinterest, Instagram.
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