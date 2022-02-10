Как устроить романтический вечер на День Святого Валентина? Вот несколько советов

День влюбленных — главный праздник любви и романтики. Если тебе надоело каждый раз праздновать тюльпанами и рестораном, читай наши варианты, как атмосферно провести романтический вечер на День Святого Валентина.

Мы подобрали самые романтические занятия только для вас двоих.

Каток. Подходит как крытая площадка, так и под открытым небом. Погода в феврале позволяет посетить любой уличный каток. Прекрасная возможность объединить свидание с тренировкой на ловкость. Фотографии с катка зимой особенно атмосферны.

Подходит как крытая площадка, так и под открытым небом. Погода в феврале позволяет посетить любой уличный каток. Прекрасная возможность объединить свидание с тренировкой на ловкость. Фотографии с катка зимой особенно атмосферны. Роллердром. Вариант для тех, кто не любит мерзнуть, но любит кататься.

Вариант для тех, кто не любит мерзнуть, но любит кататься. Старый добрый кинотеатр. Вечная классика. Места на последних рядах + романтическая комедия = для кого-то простой, но идеальный вечер.

Вечная классика. Места на последних рядах + романтическая комедия = для кого-то простой, но идеальный вечер. Посетите мастер-класс . Это может быть что угодно: лепка, танцы, рисование.

. Это может быть что угодно: лепка, танцы, рисование. Чайная церемония. Крутой вариант для тех, кто хочет провести вечер в тишине и умиротворении.

Гастрономический поход. Выбери несколько баров или кафе, которые вы еще не посещали, и попробуйте много вкусностей.

Выбери несколько баров или кафе, которые вы еще не посещали, и попробуйте много вкусностей. Квесты. Сфера квест-комнат очень развита, поэтому выбор огромный. Различные тематики и уровни сложности. Чтобы провести праздник с интересом, выбирайте этот вариант.

Сфера квест-комнат очень развита, поэтому выбор огромный. Различные тематики и уровни сложности. Чтобы провести праздник с интересом, выбирайте этот вариант. Самый простой способ провести время уютно — приготовить романтический ужин вдвоем. Свечи, вино и изысканные блюда. И ничего лишнего.

А если вы достаточно спонтанная пара, попробуйте договориться о совместном путешествии в интересный город в Украине или за рубежом. На лоукостах можно поймать дешевые билеты на 2-3 дня в Европу.

Например, в польский Гданьск к морю, архитектурную Вену или романтический венгерский Будапешт. Можно у нас поехать к морю или в Карпаты вместе.

Только обратите внимание на карантинные ограничения, действующие в заинтересовавшей стране. Сменить вместе атмосферу ненадолго — это всегда крутое приключение, полезное для души и концентрации.

Выбирай вариант, который тебе нравится, и проводите День влюбленных идеально.

Эмоции — лучший подарок. Кстати, как ты думаешь, бывают ли неправильные эмоции? Мы тут подробно разобрались в этом вопросе.