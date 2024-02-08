Игры для двоих на День Святого Валентина: как весело и интересно провести время вместе

В День Святого Валентина пары обычно устраивают себе романтический вечер. Но чтобы этот вечер не превратился в обычный с просмотром фильма и ужином, его можно разбавить интересными играми для двоих.

Не обязательно чтобы это были игры эротического характера. Это могут быть игры, которые помогут лучше узнать друг друга или просто интересные настольные игры для хорошего времяпрепровождения. Мы расскажем об играх на двоих на День Святого Валентина.

Игры для двоих на День Святого Валентина

Было/не было

Есть много подобных готовых игр. Можно купить баночку или коробочку с вопросами, доставать их поочередно и отвечать. Это позволит вам с партнером лучше узнать друг друга.

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Так же можно играть в Правда или действие и другие подобные игры.

Растопи льдинку

Для этой игры нужно подготовиться заранее. В формочки для льда в форме сердца нужно положить маленькие записочки, подвески или статуэтки, можно значки на джинсовую куртку и другие безделушки, залить водой и поставить в морозильную камеру. Во время ужина достать эти замороженные сердца и поочередно растапливать их с партнером.

В записках могут быть разные желания, тот, кто его вытащит, должен исполнить что-то романтическое для своего партнера. Растапливать льдинки можно руками, дыханием, с помощью свечи и т.д.

Что ты знаешь обо мне

Это романтическая игра, которую можно сделать самому или приобрести готовую. В игре есть три колоды карт: вопросы для парня, что он знает о партнерше, вопросы для девушки, что она знает о партнере, и задания. Задания могут быть разными, их выполняет тот, кто ответил неправильно.

Вопросы могут быть простыми и сложными, например: “Какой мой любимый цвет?”, “Лучший способ меня успокоить, когда я плачу?”, “В быту для меня самое важное…”. Если ты делаешь игру самостоятельно, вопросы зависят от твоей фантазии, задания тоже.

Главное не расстраиваться, если партнер ответит не так, как ты думаешь. Эти игры сделаны для того, чтобы лучше узнать чувства и желания друг друга.

Монополия, но для взрослых

Есть также разные варианты настольных игр, которые по принципу похожи на монополию. Вы бросаете кубики, делаете ходы, выполняете задания, вытаскиваете карточки с интересными фактами и т.д.

Игры для развлечения

Если вам вдвоем хочется просто весело провести время, вы можете поиграть в настольные игры без романтического или эротического контекста, например, Дженга, игры с мемами, Кто я, Элиас и т.д. Главное, что это время вы проведете вместе, не отвлекаясь на социальные сети или звонки.

Часто в День всех влюбленных партнеры дарят друг другу подарки. Ранее мы рассказывали, что подарить День Святого Валентина.

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